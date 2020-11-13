Популярный американский исполнитель Lil Nas X представил новогодний клип на песню Holiday.

В ролике в нем он появляется в образе современного Санта-Клауса, у которого сани-суперкар, хромированные олени и автоматизированное производство подарков.

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Режиссерами клипа выступили Lil Nas X и Гибсон Хазард.

Lil Nas X прославился треком Old Town Road, который побил 24-летний рекорд Мэрайи Кэри в чарте Billboard Hot 100.

Билли Айлиш — Therefore I Am

Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новый сингл под названием Therefore I Am.

В клипе на новый трек исполнительница прогуливается с рогаликом в руках по опустошенном торговом центре, воруя сладости. В конце ролика ее замечает охранник и Билли Айлиш убегает оттуда.