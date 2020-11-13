За столетие в Голливуде сняты сотни тысяч фильмов и сериалов, часть из которых содержит упоминание про Украину и ее жителей.

Что интересует режиссеров и какой они видят Украину в своих лентах? Топ-упоминаний Украины в кино — в подборке Фактов ICTV.

Доктор Хаус

Доктор Хаус из одноименного сериала женился на украинской эмигрантке, чтобы получить для нее визу. Его жена часто говорила на украинском в сериале.

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В 13 серии 8 сезона он также спрашивал, чье изображение висит на стене квартиры. Доктор Хаус увидел мужской портрет и пошутил, что ее бабушка “горяченькая штучка”. На что она с ноткой укоризненности отвечает, что это великий поэт Тарас Шевченко.

Гарри Поттер

В фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2 упоминают Украину благодаря животным, которые якобы здесь водятся. Украинский железнобрюхий дракон или Украинский сталебрюх — дракон, который согласно романам Джоан Роулинг живет на территории Украины.

Считается одним из самых крупных. Он не такой быстрый, как его собратья, однако не менее опасен. Он может легко снести дом, если решит присесть на него. У него серая чешуя с серебряным отливом, красные глаза, острые когти.

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Именно он оберегал от воров сейф Лестрейнджей, где хранилась чаша Пенелопы Пуффендуй — одной из крестражей Волан-де-Морта. Гарри Поттер и его друзья ограбили банковское подземелье, и им пришлось освободить дракона и на его спине улететь оттуда.

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Довод

В киноленте режиссера Кристофера Нолана так же упоминают украинских оперуполномоченных. Главные роли сыграли Джон Девид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Кеннет Брана и Клеменс Поузи.

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По сюжету события в начале фильма происходят в Украине, однако их снимали в Эстонии. В некоторых кадрах зрителю показывают полицейских и их технику. В частности машины украинского подразделения быстрого реагирования КОРД. Также упоминают якобы украинскую Национальную оперу.

Симпсоны

Не обходят вниманием Украину и создатели популярных телешоу. Например, в мультсериале Симпсоны было несколько упоминаний об украинских политиках. В первой серии 23 сезона много экранного времени уделено украинской мафии.

Однако у создателей возникли сложности с текстом. Дважды неудачно написанное название Украины на английском (“Ukrane” и “Ukreign”) говорит о том, что титровальщик получает свою зарплату за красивые глазки.

По сценарию в компанию Гомера Симпсона на работу устраивается новый охранник по имени Вэйн. Гомер пытается с ним подружиться и приглашает того в Таверну Мо, где новый коллега спасает Гомера от криминального авторитета по кличке Змей. Из-за этого Вэйна транслируют по всем местным телеканалам.

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Далее сюжет повествует о криминальном авторитете Викторе, который видит в новостях Вэйна и отправляется в Америку. Выясняется, что Вэйн ранее в Киеве убил жену Виктора.

Мафиози похищает Гомера и отправляет новость в СМИ. Вэйн хочет помочь Гомеру, и по дороге проходит район диаспоры – Спрингфильдскую Малую Украину и медицинское учреждение Insane in the Ukraine (Сумасшедшие в Украине).

Во время конфликта между персонажами также можно услышать интересную реплику: ты крепкий орешек, прямо как донецкий пацан.

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Великий уравнитель

Боевик повествует об отставном морском пехотинце Роберте МакКоле, который решил почтить память своей жены и оставить боевое прошлое. Однако это ему плохо удается, а новые приключения словно охотятся на него.

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Он встречает юную украинку Тери, которую заставили заниматься проституцией местные криминальные авторитеты. Роль Тери сыграла Хлоя Грейс Морец, которая отлично вписалась в образ красивой украинки.

Шпион

Песня Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai после Евровидения в 2007 году неожиданно стала музыкальным сопровождением к боевику. Главные роли в комедийном фильме сыграли американские кинозвезды Джейсон Стейтем, Джуд Лоу и Мелисса Маккарти.

Сама Верка Сердючка также снялась в фильме. По сюжету она поет на сцене в Париже под крики своих фанатов. В то же время главные герои ведут перестрелку. Один из них пытается выхватить у Сердючки микрофон, чтобы предупредить напарника об опасности.

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Песня в фильме звучит в Париже дважды: в аэропорту и на концерте. Помимо этого, официальным саундтреком фильма стала песня Сердючки Spy Party. Следовательно, в американской комедии можно услышать две украинские песни.

Оружейный барон

Главный персонаж фильма — криминальный авторитет, который торгует оружием. Мужчина родом из Одессы. В незаконном бизнесе ему помогает украинский генерал.

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Торговец не забывает о своей родине, на чем неоднократно акцентируют внимание создатели киноленты. Сыграл главную роль американский актер Николас Кейдж.

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2012

В фильме про катастрофу важная роль отведена одному из лучших отечественных самолетов — АН-225 Мрия. Даже существенно уменьшенный для съемок вариант воздушного судна по сюжету восхищает героев своими размерами.

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Одна неточность: его назвали российской разработкой и украсили флагом Азербайджана, но не узнать детище Киевского механического завода невозможно.

Война миров

Творение великого Спилберга начинается землетрясением в Украине, тем самым развевая самый неожиданный миф. Вот место, где “часто” можно увидеть землетрясения.

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Заядлые фанаты режиссера, которые знают о его любви к катастрофам, сразу понимают — в фильме будет беда. Хотя не зря часто говорят, что первое впечатление обманчиво.

Свет вокруг

Меланхоличный и добрый фильм про молодого парня из Америки. Он пытается найти в украинском поселке женщину, которая спасла его дедушку во времена Второй мировой войны. Главного героя сыграл Элайджа Вуд, тот самый Фродо Беггинс из трилогии Властелин колец.

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Персонаж фильма не знает украинский язык. Ему на помощь приходит обаятельный одессит, которого сыграл Евгений Гудзь — фронтмен любимой группы Мадонны Gogol Bordello родом из Украины.

Кроме того, Украину вспоминают в сериалах Друзья (оказывается, Росс любит смотреть украинские фильмы), Секс в большом городе и других. Нашу родину в зарубежном кино часто показывают с неточностями.

Некоторым сценаристам стоит проверять информацию, которую они несут на широкую публику. Однако есть упоминания, которые приятно радуют украинцев. Мы относимся к этому с юмором и запасаемся попкорном: ну-ка, что там еще сняли про Украину?

Бесплатный доступ к некоторым фильмам Netflix в Украине

Netflix открыл доступ к некоторым сериалам и фильмам на территории Украины без оформления платной подписки. Просмотр доступен только в мобильных браузерах на Android, а также на Windows или Mac.

Фото: Dreamtime