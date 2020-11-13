На обложку американского Vogue поместили мужчину впервые за всю 127-летнюю историю журнала.
Позировал для обложки 26-летний британский певец Гарри Стайлз, который получил свою первую славу в составе группы One Direction.
Гарри Стайлз снялся в женском платье от Gucci, поверх которого надел черный блейзер.
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В интервью изданию он признался, что ему нравится переодеваться в женские вещи. Певец отметил, что у него нет предрассудков относительно гендера в стиле.
Также Гарри Стойла занял второе место в списке самых богатых молодых знаменитостей Британии.
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