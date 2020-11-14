Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября.

Смерть знаменитого актера театра и кино подтвердил в соцсети его друг Артур Согомонян.

– Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! – написал он на своей странице.

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Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актёра, режисёра и учителя — Армена Борисовича… Опубликовано Артуром Согомоняном Пятница, 13 ноября 2020 г.

Он сказал, что причина смерти — возраст и болезни артиста.

Что известно об Армене Джигарханяне

Собака на сене, Здравствуйте, я ваша тетя, Место встречи изменить нельзя, Тегеран-43, Город Зеро – это самые известные фильмы, в которых сыграл Народный артист СССР Армен Джигарханян.

С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

В апреле 2018 года у Джигарханяна случился инфаркт, но он смог восстановиться и вернулся к репетициям в театре.

После этого он еще несколько раз попадал в больницу.