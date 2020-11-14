Армен Джигарханян умер в Москве 14 ноября на 86-году жизни. Что известно о его жизни, ролях в кино и театральной деятельности, читайте в биографии.

Армен Джигарханян – краткая биография

Будущая легенда кино, Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване.

Еще в школе он увлекся театром и кино, а после ее окончания поехал в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно.

Джигарханян вернулся в Ереван и в 17 лет устроился на киностудию Арменфильм помощником оператора, через два года он поступил в Ереванский художественно-театральный институт.

Его дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме Обвал (1959), а в 1966 году состоялась премьера картины Здравствуй, это я!, которая принесла Джигарханяну известность.

Но настоящая слава ждала его после роли в кинокартинах Здравствуйте, я ваша тетя!, Собака на сене, Место встречи изменить нельзя и Неуловимых мстителей.

Затем была работа в Черной кошке, Тегеран-43, Сказки старого волшебника, На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди и Ширли-мырли.

Он часто снимался в музыкальных лентах и самостоятельно исполнял песни, которые впоследствии становились популярными.

В целом актер снялся примерно в 300 картинах.

Он также известен как театральный режиссер. В 1996 году Джигарханян основал Московский драматический театр, где занимал пост художественного руководителя.

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В последние два года Джигарханян тяжело болел. В январе 2018-го был госпитализирован прямо из его театра. У Джигарханяна были проблемы с сердцем – диагностировали гипертонический криз, было подозрение на невралгию и вирусную инфекцию.

А 26 апреля 2018 года у него случился инфаркт, он впал в кому, но со временем вышел из нее.

Смерть Джигарханяна

Армен Джигарханян умер в Москве утром 14 ноября. Ему было 85 лет.

Последние несколько лет у актера были серьезные проблемы с сердцем.

Фото: Театр Джигарханяна