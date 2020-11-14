14 ноября в Петербурге российского телеведущего Дмитрия Хрусталева госпитализировали в тяжелом состоянии.
Эту информацию подтвердил его коллега Иван Ургант.
Шоумен вдруг начал чувствовать себя плохо, после чего люди, которые находились рядом, вызвали скорую.
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Сейчас он находится в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ. Врачи устанавливают причину, которая спровоцировала резкое ухудшение состояния здоровья Хрусталева.
Умер Армен Джигарханян
14 ноября также стало известно о смети известного актера Армена Джигарханяна.
Он умер в возрасте 85 лет.
Подробности смерти Армена Джигарханяна, а также о его вкладе в развитие сфер театра и кино, главных работах читайте на Фактах ICTV.
Источник: ТАСС
Фото: Дмитрий Хрусталев