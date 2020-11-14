Умер Армен Джигарханян — народный артист СССР, актер театра и кино.

При жизни Армен Джигарханян был одним из самых популярных актеров, в его активе более 300 ролей в кино и десятки в театре.

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— Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян, — говорил актер и режиссер Валентин Гафт.

Здравствуйте, я ваша тетя!

Ироничная история о преступнике, который решил спрятаться в доме в богатых людей. В рамках конспирации он переодевается в женщину и говорит, что он богатая тетя из Бразилии, которая приехала выгодно женить двух юношей. Однако не все так просто. Ведь пока харизматичная тетушка пытается обворожить дядюшку двух избранниц и не попасть в поле зрение правоохранителей, в нее влюбляется дядя женихов.

Армен Джигарханян в этой ленте сыграл гротескного судью.

Собака на сене

Богатая и авторитетная Мадам Диана пытается найти себе достойного жених, однако вскоре ухажеры закончатся, а замуж ей так не удалось выйти. Она влюбляется в простолюдина — секретаря, который, в свою очередь, питает высокие чувства к служанке. Как развяжется этот любовный треугольник?

Биндюжники и король

Фильм-мюзикл по мотивам произведений Исаака Бабеля Закат и Одесские рассказы. По сути в фильме рассказывается не о каком-то определенном случае, а о городе Одессе в целом. Герои ленты — бандиты, которые декламируют множество шуток под музыку и с танцами.

Место встречи изменить нельзя

Легендарный пятисерийный фильм режиссера Станислава Говорухина, в котором рассказывается о расследовании преступлений реально существовавшей московской банды Черная кошка, события и герои, отраженные в фильме в основном вымышленные.

Жил-был пес

Жил-был пес — мультипликационный фильм режиссера Эдуарда Назарова, созданный по мотивам украинской народной сказки Сирко.

Именно Армен Джигарханян озвучил Волка.

Смерть Джигарханяна

Армен Джигарханян умер в Москве утром 14 ноября. Ему было 85 лет.

Последние несколько лет у актера были серьезные проблемы с сердцем.