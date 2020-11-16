Про съемки Козаков, падения с конем и битву на саблях — интервью с Андреем Исаенко

17 ноября на ICTV состоится премьера приключенческого сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія, который уже успели окрестить украинскими Пиратами Карибского моря.

Факты ICTV пообщались с одним из главных актеров сериала, Андреем Исаенко, и узнали о том, как проходили съемки и чему он ради них научился.

— Кто ваш новый герой?

— Моего героя зовут Назар, он сечевой казак. Это человек, который верит в то, что все должно быть честно: если любовь, то до безумия, если дружба, то без предательства, если драка, то до последнего. Можно сказать, что он — человек крайностей, но он верит в честь и никогда не предаст семью и казачество.

— У него есть противостояние с главным героем?

— Он положительный персонаж, поэтому он противостоит главному герою, который всяческими способами пытается достичь своей цели.

— Как вы готовились к своей роли?

— Пытался найти в себе те черты, которые есть у Назара. С каждой серией у него была динамика развития: он взрослеет, что-то начинает его разочаровывать, во что-то он перестает верить, но при этом никогда не теряет свою честь.

— Читали какую-то литературу о казаках?

— Да, много читал о характерниках, об их жизни, быте. Я сам из Запорожья, и нас с детства возили на Хортицу, поэтому тема мне близка.

— С какими трудностями вы столкнулись во время съемок? У вас были сцены с верховой ездой, метанием ножей и даже боем на саблях. Возможно, что-то получалось лучше всего?

— Трудно было физически, но я хорошо научился ездить верхом. Был даже момент, когда я упал вместе с лошадью. Была тренировка, когда мы выехали в поле и мне надо было достать саблей до своего оппонента, а потом мы поменялись лошадьми, я сел не в свои стремена, и было очень неудобно, но это помогло на практике.

Также надо было бить кнутом и выбивать из рук саблю. Владению саблей нас учили наши каскадеры, к которым мы ходили на занятия. Но, несмотря на сложности, на площадке была кайфовая атмосфера и хотелось всегда работать. Сейчас я продолжаю ездить верхом и приучаю своего ребенка к этому.

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— В чем особенность нового сериала?

— Он действительно классный: в нем есть хороший юмор, он насыщен экшеном и я уверен, что сюжет не оставит никого равнодушным.

— Три причины, почему нужно посмотреть сериал?

— Вы хорошо проведете время, вы посмотрите увлекательную историю и увидите классных украинских актеров.

Андрей Исаенко — украинский актер театра и кино. Снимался в фильмах Захар Беркут, Сказка о деньгах, Ночной скорый и других. Играл в фильме Киборги, который побил рекорд кинопроката независимой Украины.

Юлия Бугаёва