Популярная певица Maruv представила клип на трек Maria.

Ролик не пестрит разнообразием, так как съемка велась только на одной локации, также не было и смены образов.

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В клипе Maruv и ее балет в образах сексуальных мафиози с оружием.

Билли Айлиш — Therefore I Am

Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новый сингл под названием Therefore I Am.

В клипе на новый трек исполнительница прогуливается с рогаликом в руках по опустошенном торговом центре, воруя сладости. В конце ролика ее замечает охранник и Билли Айлиш убегает оттуда.