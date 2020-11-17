Коронавирус в Украине: кто из звезд заразился Covid-19

В 2020 году Украина столкнулась с пандемией Covid-19. Вирус поразил большое количество украинцев и не обошел звезд шоу-бизнеса. Знаменитости рассказали, какие у них были симптомы и как переболели коронавирусом — в материале Фактов ICTV.

Сергей Бабкин

В День Независимости Украины актеры Сергей и Снежана Бабкины почувствовали первые симптомы болезни. Впоследствии тест оказался положительным у обоих. Они переболели коронавирусом в начале сентября. У пары была высокая температура, боль в груди, сухой кашель, отсутствие обоняния. После выздоровления они призвали всех украинцев соблюдать карантинные ограничения, ведь болезнь не отступила.

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Камалия

11 сентября певица заболела коронавирусом, несмотря на то, что не верила в реальность болезни. Заразились также члены семьи, которые вместе с Камалией ушли на самоизоляцию. Звезда рассказывала о ходе Covid-19 на своих страницах в соцсетях.

У певицы были высокая температура, кашель, также ее беспокоили постоянные сильные боли в теле. Ее дочери легче перенесли болезнь — из симптомов был лишь небольшой кашель.

В то же время у супруга певицы и ее мамы был тяжелый ход заражения. В Мохаммада были высокая температура и слабость, а у матери певицы обнаружили воспаление легких.

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Анатолий Анатолич

Известный телеведущий перед съемками программы Утро с Украиной почувствовал первые симптомы — температуру 37,4. В студии канала строгий температурный скрининг, поэтому мужчина остался дома, чтобы не подвергать коллег опасности. Как сообщал сам ведущий — у него легкое течение болезни. Анатолий Анатольевич до сих пор находится на самоизоляции и лечится от вируса.

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Влад Яма

Влад Яма поделился о своем течении болезни в одном интервью. Судья проекта Танцы со звездами до сих пор не уверен, что это был именно коронавирус, поскольку так и не сделал тест. Первые симптомы почувствовал, находясь в США — он страдал две недели от сильных приступов сухого кашля. Также у танцора была высокая температура и жар.

Владимир Остапчук

Украинский телеведущий Владимир Остапчук со своей женой Кристиной Горняк имели симптомы Covid-19. Однако положительный тест оказался лишь у Остапчука. Молодожены рассказали, что у них пропало обоняние и болело горло, у Владимира также обнаружили пневмонию. Они переносили свою свадьбу из-за болезни.

Алла Костромичева

Известная модель заболела коронавирусом после съемок нового сезона проекта Топ-модель по-украински. Она переболела почти бессимптомно — даже не было высокой температуры, однако обоняние и вкус все же исчезли.

Соня Плакидюк

Известная фотограф Соня Плакидюк также получила положительный тест на Covid-19. Болезнь имела легкое течение, но она не чувствовала вкусы и запахи. Девушка поделилась, что на самоизоляции пыталась вспомнить, как пахнет яблоко.

Сергей Никитюк

Болезнь не обошла также известного модельного скаута Сергея Никитюка. Он заболел коронавирусом вместе с Соней Плакидюк и Аллой Костромичевой после сьемок нового сезона проекта Топ-модель по-украински. Он болел тяжелее всех среди экспертов программы — из симптомов появились высокая температура и слабость.