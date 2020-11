Сервис Shazam назвал список хитов, которые пользователи искали чаще всего за всю историю его существования. На первом месте оказалась композиция Dance Monkey австралийской исполнительницы Tones and I, которую искали 33,6 млн раз.

На втором месте оказался совместный хит Lilly Wood & The Prick 2014 под названием Prayer In C.

В тройку лидеров также попал британский исполнитель Passenger с хитом 2013 года Let Her Go.

Читайте: Топ-20 музыкальных хитов 2020 года

Также в списке можно увидеть Эда Ширана, Hozier с хитом Тake Мe Тo Сhurch, ди-джея Avicii. Всего в список хитов от Shazam попали 100 песен.

Накануне Spotify назвал 10 самых популярных хитов лета 2020. Рейтинг составили, основываясь на том, как слушали композиции в период с 1 июня по 15 августа.

В нем хит исполнительницы Tones and I Dance Monkey оказался на 10 месте.