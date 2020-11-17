В возрасте 84 лет умер театральный актер и режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Факты ICTV рассказывают о его жизненном пути.

Биография Романа Виктюка

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове в семье учителей. Первые спектакли он ставил еще в школе и в театральной студии Львовского дворца пионеров. После окончания школы Виктюк уехал в Москву и поступил в Российский государственный институт театрального искусства на актерский факультет.

После окончания института в 1956 году он вернулся во Львов. Роман Виктюк увлекся режиссурой и начал ставить спектакли самостоятельно — сначала в Театре юного зрителя, а затем на сценах Киева.

Впоследствии режиссер начал работать в Киевском театре юного зрителя, Русском драматическом театре Литовской ССР, преподавать в студии при Киевском театре имени И. Франко и в Государственном училище циркового и эстрадного искусства.

С 1970 до 1974 года Роман Виктюк был ведущим режиссером Русского драматического театра в Литве, а с 1975 — ставил спектакли в московских театрах. Тогда же режиссер работал над созданным спектаклей для театров Швеции, Финляндии, США, Италии, Греции, Израиля, Югославии.

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В 1991 году Роман Виктюк открыл собственный театр и стал его художественным руководителем.

Тогда же он попал в список 50 человек, оказавших наибольшее влияние на вторую половину ХХ века, стал лауреатом премии Киевская пектораль в категории Лучший спектакль драматического театра (спектакль Дама без камелий), номинантом в категории Лучшая режиссерская работа (представление Дама без камелий) и получил награду Триумф от Союза театральных деятелей Украины.

В 1997 году Виктюк стал первым и пока единственным режиссером-иностранцем, получившим международную премию Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии. В 2003 году Роману Виктюку присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России, в 2006 — Народного артиста Украины, а в 2009 — Народного артиста России.

В 2011 году режиссер получил медаль Алтайского края За заслуги перед обществом за вклад в развитие культуры и искусства региона.

За свою жизнь Роман Виктюк поставил около 200 спектаклей. Среди самых известных — Служанки, Федра, Мадам Баттерфляй, Лолита, Дама без камелий.

О смерти Романа Виктюка стало известно вечером 17 ноября. Известно, что режиссер умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Фото: Театр Романа Виктюка