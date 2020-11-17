Ощущаешь, как зарождается новая жизнь: звездные мамы о беременности во время карантина

Хоть 2020 оказался непростым, в некоторые семьи он принес настоящее счастье — детей. Год оказался действительно плодотворным: в шоу-бизнесе сейчас царит настоящий бэби-бум. Факты ICTV рассказывают, кто из украинских звезд стал родителем, и как знаменитым мамам удается сохранять бодрость и красоту после родов.

19 июня украинская певица Джамала родила своего второго сына. Мальчика назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов.

— Селим-Гирай — имя с историческими корнями. Это одна из главных фигур в истории Крымского ханства, выдающийся правитель, любимый и в народе, и среди знати. Имя Селим нравилось мужу, Герай — мне. Решили совместить и назвать в честь великого хана, — делится певица.

Старшего сына зовут Эмир-Рахман. Джамала рассказывает, что с этим именем была связана мистическая история — оно ей приснилось.В переводе на русский Эмир означает правитель, а Рахман — милостивый.

Во время своей первой беременности в декрет певица уходить не стала: вместо этого продолжала вести активный образ жизни и участвовала в съемках шоу Голос.

— С детьми, а особенно с грудным крохой, поможет только наличие дополнительных рук. Маме нужна помощь. Будь это муж, бабушки, дедушки, няни, подруга, да хоть дальние родственники, — рассказывает Джамала.

Певица активно работает и отмечает, что с таким режимом необходимо иметь хотя бы несколько часов на сон после ночи кормления или возможность сходить на массаж.

— Если вы кормите грудью и при этом, например, делаете музыку, участвуете в социальных проектах, выступаете, то без молокоотсоса и дополнительных рук вам не обойтись!

Паре разрешили провести партнерские роды, но попросили мужа сделать тест на коронавирус и быть в маске. Главным испытанием карантина для певицы стали ограничения путешествий и передвижения.

— Мне не хватало физической нагрузки и свежего воздуха. С психологической точки зрения было тяжело, когда в один прекрасный момент почувствовала себя запертой в четырех стенах, — рассказывает Джамала.

Первенца в 2020 году родила Наталья Жижченко, солистка электро-фолк-группы Onuka. О новости стало известно благодаря социальным сетям: фотографиями поделилась сама певица и ее муж — фронтмен группы The Maneken и успешный саундпродюсер Евгений Филатов. Сына назвали Александр. Позже Жижченко презентовала клип на песню Сеанс, которую она посвятила своему ребенку.



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Светлана Тарабарова стала мамой во второй раз. 23 сентября певица родила дочь. Девочку назвали Мария:

— имя придумали во время поездки в Барселону. Это была первая поездка вдвоем после рождения сына, в ней мы узнали, что ждем второго ребенка, и в тот же день, оказавшись в соборе Саграда Фамилия возле одной из статуй Девы Марии, переглянулись с мужем и все поняли, — рассказывает Тарабарова.

Певица замужем за режиссером Алексеем Бондаревым и у пары есть старший сын Иван. Во время первой беременности певица продолжала часто гастролировать.

— Я очень ответственно подходила к процессу, соблюдая все рекомендации врачей по нагрузке. Но общение со своими слушателями – это моя жизнь, то, без чего я физически не могу жить, — комментирует Тарабарова.

Роды в условиях карантина требуют особых мер предосторожности. Шумной выписку звездная пара решила не устраивать, а дома их уже ждал сын Иван.

— Этот трогательный момент я никогда не забуду: он бежал по алее навстречу нам, обнял меня, и так трогательно склонился над коляской и произнес сестричка, что я расплакалась.



К рождению дочери Светлана Тарабарова написала песню Сонечко.

Состояние беременности особое по духу – ты ощущаешь, как зарождается новая жизнь. У тебя появляется больше времени подумать о главных вещах в своей жизни, и, конечно, это выливается в творчество. Обязательно послушайте песню Сонечко — это квинтэссенция материнской любви.

Также в 2020 году мамами стали участница проекта Топ-модель по-украински Юлия Биньковская, хореограф Илона Гвоздева, певица Вера Кекелия и другие.