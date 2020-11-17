В Москве в возрасте 84 лет умер украинский театральный режиссер, народный артист Роман Виктюк. Несмотря на то, что он жил в России, родом актер из Львова.

Даже после переезда у Романа Виктюка оставалось много проектов в Украине, а сам он подчеркивал, что является украинцем. В одном из своих интервью ВВС он положительно оценивал Оранжевую революцию 2004 года и называл ее духовным подъемом.

— Когда я раньше был в Нью-Йорке и говорил — я украинский режиссер, это не производило впечатления. Российский режиссер и все тут. После Оранжевой революции я вышел к американцам и с гордостью сказал — я украинский режиссер, зал встал, — вспоминал Виктюк.

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Когда же началась российская агрессия против Украины, то в интервью одному из украинских изданий, Виктюк даже обращался к жителям Донбасса и просил их выключить телевизоры и разобраться, что происходит.

— Хочу жителям Донбасса сказать одно: вы живете вне Бога, вы его не слышите. На секунду выключите все телеканалы, закройте глаза и побудьте в тишине. Без зла, без насилия, без убийств. В этой тишине, возможно, в вашей душе что-то произойдет. Должно произойти, если вы украинцы. Но если вы не граждане Украины, даже эта тишина вам не поможет, тогда оставьте Украину в покое.

17 ноября стало известно, что Роман Виктюк умер. 27 октября он был госпитализирован с коронавирусом. В больнице состояние режиссера ухудшилось, он находился в реанимации.

Фото: Театр Романа Виктюка