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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Кто стал самым сексуальным мужчиной в 2020 году по версии People

По версии американского журнала People самым сексуальным мужчиной стал 33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, которого зрители знают по ролям в фильмах Черная пантера и Фантастическая четверка.

Джордан отметил, что рад стать частью клуба, в который вошло столько знаменитых мужчин.

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Актер любит водить авто, готовить и играть в видеоигры. К слову, Джордан не женат.

  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
  • Майкл Б. Джордан
Кто стал самым сексуальным мужчиной в 2020 году по версии People / 4 фотографии

Джаред Лето похвастался стальным прессом

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето показал откровенные фото на своей странице в Instagram.

48-летний мужчина показал своим поклонникам, в какой форме сейчас его тело, и доказал, что в таком возрасте можно выглядеть лучше, чем в 20 лет.

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