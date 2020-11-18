По версии американского журнала People самым сексуальным мужчиной стал 33-летний американский актер Майкл Б. Джордан, которого зрители знают по ролям в фильмах Черная пантера и Фантастическая четверка.

Джордан отметил, что рад стать частью клуба, в который вошло столько знаменитых мужчин.

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Актер любит водить авто, готовить и играть в видеоигры. К слову, Джордан не женат.















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