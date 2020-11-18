Участники Евровидения-2021 предварительно запишут свои выступления вживую, чтобы гарантировано принять участие в конкурсе.
Такое решение организаторы мероприятия приняли в связи с пандемией коронавируса, из-за чего существует риск, что некоторые певцы не смогут приехать в Роттердам или же после прибытия их поместят на карантин.
По их словам, перед конкурсом каждая вещательная компания создаст запись живого исполнения номера от своей страны и отправит ее представителям конкурса. Эта запись будет доставлена до начала конкурса. При этом она будет происходить в реальном времени без внесения изменений в вокал или номер после записи.
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Эта запись должна быть уникальной, ее нельзя публиковать до конкурса.
Евровидение-2021
Песенный конкурс Евровидение в 2021 году пройдет в Нидерландах. Страна должна была принимать его в 2020 году, однако мероприятие отменили из-за коронавируса.
Уже известно, что в нем примет участие 41 страна.
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Источник: Eurovision