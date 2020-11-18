Евровидение 2021: в каком полуфинале выступит Украина

Организаторы международного песенного конкурса решили не проводить новую жеребьевку, сохранив за странами-участницами их места в полуфиналах.

Такое решение оргкомитета конкурса обусловлено тем, что список участников никак не изменился и на сцене выступят представители 41 страны. Также, что принятое решение имеет смысл как для участников, так и для зрителей, купивших билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.

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Первый полуфинал (18 мая 2021 года)

Германия

Италия

Нидерланды

Северная Македония

Беларусь

Литва

Швеция

Словения

Австралия

Ирландия

Россия

Норвегия

Кипр

Хорватия

Азербайджан

Мальта

Израиль

Украина

Румыния

Бельгия

Второй полуфинал (21 мая 2021 года):

Франция

Испания

Великобритания

Австрия

Молдавия

Польша

Сан-Марино

Сербия

Исландия

Чехия

Греция

Эстония

Дания

Болгария

Швейцария

Финляндия

Армения

Латвия

Грузия

Португалия

Албания

Евровидение

Евровидение в 2020 году в Роттердаме (Нидерланды) отменили из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии стало известно, что все участники и их песни будут представлены на сцене конкурса в 2021 году.

Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.