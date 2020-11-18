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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Евровидение 2021: в каком полуфинале выступит Украина

Организаторы международного песенного конкурса решили не проводить новую жеребьевку, сохранив за странами-участницами их места в полуфиналах.

Такое решение оргкомитета конкурса обусловлено тем, что список участников никак не изменился и на сцене выступят представители 41 страны. Также, что принятое решение имеет смысл как для участников, так и для зрителей, купивших билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.

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Первый полуфинал (18 мая 2021 года)

  • Германия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Северная Македония
  • Беларусь
  • Литва
  • Швеция
  • Словения
  • Австралия
  • Ирландия
  • Россия
  • Норвегия
  • Кипр
  • Хорватия
  • Азербайджан
  • Мальта
  • Израиль
  • Украина
  • Румыния
  • Бельгия

Евровидение 2021: в каком полуфинале выступит Украина

Второй полуфинал (21 мая 2021 года):

  • Франция
  • Испания
  • Великобритания
  • Австрия
  • Молдавия
  • Польша
  • Сан-Марино
  • Сербия
  • Исландия
  • Чехия
  • Греция
  • Эстония
  • Дания
  • Болгария
  • Швейцария
  • Финляндия
  • Армения
  • Латвия
  • Грузия
  • Португалия
  • Албания

Евровидение 2021: в каком полуфинале выступит Украина

Евровидение

Евровидение в 2020 году в Роттердаме (Нидерланды) отменили из-за пандемии коронавируса.

Впоследствии стало известно, что все участники и их песни будут представлены на сцене конкурса в 2021 году.

Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.

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