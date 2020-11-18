Евровидение 2021: в каком полуфинале выступит Украина

Организаторы международного песенного конкурса решили не проводить новую жеребьевку, сохранив за странами-участницами их места в полуфиналах.
Такое решение оргкомитета конкурса обусловлено тем, что список участников никак не изменился и на сцене выступят представители 41 страны. Также, что принятое решение имеет смысл как для участников, так и для зрителей, купивших билеты на полуфиналы с участием конкретных стран.
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Первый полуфинал (18 мая 2021 года)
- Германия
- Италия
- Нидерланды
- Северная Македония
- Беларусь
- Литва
- Швеция
- Словения
- Австралия
- Ирландия
- Россия
- Норвегия
- Кипр
- Хорватия
- Азербайджан
- Мальта
- Израиль
- Украина
- Румыния
- Бельгия
Второй полуфинал (21 мая 2021 года):
- Франция
- Испания
- Великобритания
- Австрия
- Молдавия
- Польша
- Сан-Марино
- Сербия
- Исландия
- Чехия
- Греция
- Эстония
- Дания
- Болгария
- Швейцария
- Финляндия
- Армения
- Латвия
- Грузия
- Португалия
- Албания
Евровидение
Евровидение в 2020 году в Роттердаме (Нидерланды) отменили из-за пандемии коронавируса.
Впоследствии стало известно, что все участники и их песни будут представлены на сцене конкурса в 2021 году.
Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.