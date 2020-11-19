Украинская певица Надежда Дорофеева на онлайн-вечеринке презентовала свой дебютный клип на песню Gorit.

Это первая сольная песня Дорофеевой после распада группы Время и Стекло.

– Когда падаешь в любовь с головой, и еще не знаешь – это до утра? А может даже дольше, а может навсегда? А может никогда? – строчка с припева.

В комментарии к видео певица написала, что этот клип – отображение того, как она изменилась.

За первые 10 минут клип набрал более 45 тыс. просмотров на YouTube-канале.

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Распад Время и Стекло

О своем уходе со сцены группа Время и Стекло сообщила в марте. Надя Дорофеева и Позитив записали совместное видеообращение, в котором и сделали заявление.

В июле Дорофеева и Позитив выпустили прощальный трек Last Dance и сняли клип в стиле 90-х.