Украинская актриса и участница проекта Холостячка Ксения Мишина рассказала, как ее бил муж.

Подробностями жизни она поделилась в интервью на одном из телеканалов.

— Это не тот человек, о котором можно и нужно говорить. Сыночку тогда было четыри или пять лет. Он появился в театр и избил меня. Так, непонятно, за что, в состоянии алкогольного опьянения. Я вышла из спектакля — и меня просто спустили с лестницы. И все — человек пропал. Зачем, для чего приходил — вообще не понятно.

Читайте: Драки и летающие стулья: почему на шоу Холостячка участники ведут себя агрессивно

Мишина написала заявление правоохранителям, но потом решила не продолжать эту тему — и просто вычеркнула из жизни отца своего ребенка.

4 выпуск Холостячки

13 ноября на СТБ вышел четвертый выпуск романтического реалити Холостячка, во время которого Ксения Мишина ближе познакомила мужчин с своей повседневной жизнью и работой.

Кто покинул проект Холостячка, узнаете в нашем материале.