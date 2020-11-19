Состоялась премьера дебютного трейлера проекта Поступь хаоса с Томом Холландом и Дейзи Ридли в главных ролях.

Фильм основан на одноименном романе Патрика Несса. Он рассказывает о колонизированной землянами планете, населенной одними мужчинами.

Выжившие научились слышать мысли друг друга, отчего сохранить тайну невозможно. Тодд Хьюитт (Том Холланд) понимает, что на планете есть место с абсолютной тишиной.

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Режиссером картины выступил Даг Лайман, а съемки начались еще в 2017 году.

Выход постоянно откладывался по разным причинам. Но в этот раз Lionsgate обещает выпустить фильм в следующем году.

Крестный отец 3

Фрэнсис Форд Коппола выпустил новую версию фильма Крестный отец 3.

Американский режисер Фрэнсис Форд Коппола в фильме изменил начало и концовку. Кроме того, были перемонтированы определенные сцены и отреставрирован звук вместе с видео.

Обновленная версия киноленты получит название Крестный отец Марио Пьюзо, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.