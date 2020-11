Южнокорейская группа BTS 20 ноября выпустила новый альбом BE и клип на песню Life Goes On. За три часа видео на YouTube собрало больше 19 млн просмотров и более 2 млн лайков.

Об этом сообщил музыкальный лейбл группы Big Hit Entertainment в социальных сетях. Они добавили, что группа BTS исполнит новый сингл Life Goes On во время церемонии вручения наград American Music Awards 2020 года.

Представители лейбла отметили, что не знают, будет ли группа во время выступления исполнять песню вживую. Церемония состоится 22 ноября.

Также 31 декабря группа организует в Южной Корее свой первый концерт после отмены их мирового тура в апреле из-за пандемии.

Группа BTS — это бойзбэнд, состоящий из семи участников. Они дебютировали в 2013 году и за семь лет стали мировой поп-группой.

Мировой рекорд группы BTS

Летом этого года популярный бойзбенд BTS установил мировой рекорд на YouTubе. Клип на песню Dynamite всего за сутки собрал более 100 млн просмотров. Это первая англоязычная композиция южнокорейской группы за семь лет их творчества.

