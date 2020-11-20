Холостячка 5 выпуск: как прошел выпуск и кто покинул проект

В пятом выпуске реалити Холостячка на СТБ Ксения Мишина увидела мужчин с новой стороны, ведь прожила вместе ними на острове целую неделю. Участники успели насладиться йогой на воде, помедитировать, а еще полетать на воздушном шаре.

На этой неделе все шесть участников остались на проекте.

Йога на воде и медитация

Женя в новом выпуске решил завоевывать сердце холостячки йогой на воде. Но после нескольких неудачных попыток поймать равновесие, пара решила забыть о йоге и просто наслаждаться моментом.

Во время личного общения Женя признался, что интересуется эзотерикой и волновой активностью мозга. Каждый его утро начинается с медитации и благодарности Вселенной.

В то же время Ксения отметила, что пока смотрит на мужчину с холодным умом. Ей пока нужно разобраться, что она на самом деле чувствует.

Полет на шаре

Алексей по-своему решил удивлять холостячку. Он организовал для Ксении Мишиной незабываемый полет на воздушном шаре. Она призналась, что это было ее лучше свидание.

— Это было самое большое и самое невероятное желание. Моя мечта! Мне даже трудно передать спектр чувств. Я обрадовалась, как ребенок. Есть только Леша и этот воздушный шар, — поделилась Мишина.

Во время полета пара обсудила, какими видит идеальные отношения, а еще недостатки друг друга. В частности, выяснилось, что Алексей не умеет проигрывать.

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Первый поцелуй на проекте

Наконец-то зрители дождались первого поцелуя на реалити, котоый достался Саши Эллерту. Это произошло, когда пара отправилась на свидание в украинскую пустыню Олешковские пески.

Особой романтики поцелую добавил теплый вечер и вечернее звездное небо.

В то же время, когда пара заговорила о симпатии, холостячка призналась, что не видит от Александра взаимности. Но он заверил, что отныне этот вопрос никогда больше не должен возникать у нее. Ведь мужчина давно испытывает невероятно сильные чувства к Ксении.

В четвертом выпуске Холостячки Ксения Мишина ближе познакомила мужчин с своей повседневной жизнью и работой.

А еще выяснилось, что они не смотрели легендарную драму Крепостная, где Ксения Мишина сыграла одну из главных ролей.

Фото: СТБ