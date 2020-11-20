Украинские фильмы 2021 года

На 2021 год немало украинских режиссеров подготовили к показу свои работы. Анонсы украинских фильмов становятся не редким явлением, а доброй традицией. По меньшей мере четыре украинские ленты появятся в кинотеатрах после Нового года. Факты ICTV рассказывают, какие украинские премьеры следует ожидать в начале 2021 года.

Нереальный КОПец

Дата премьеры: 1 января 2021 года. Жанр: комедия.

В новом году зрителей ждет премьера первой украинской полицейской комедии. Режиссером картины выступил Александр Беляк. В главных ролях снимались Станислав Боклан, Дмитрий Ступка, Богдан Юсипчук, Анна Саливанчук, Полина Логунова, Влад Яма и другие.

В центре сюжета — сын главы полиции Василий Бурундяк. Парень живет в Америке за родительские деньги, но в один момент его жизнь кардинально меняется. По личному обращению президента Украины, все дети чиновников должны учиться и работать в Украине.

Начальник полиции Петр Бурундяк вынужден вернуть сына из Америки и устроить его патрульным в управление полиции в Одессе. Напарником Василия становится строгий лейтенант Богдан Громов, который должен подготовить мальчика к Полицейскому чемпионату Украины.

Удастся ли Василию превратиться из хилого мажора в образцового украинского полицейского?

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Поцелуй на миллион

Дата премьеры: 14 февраля 2021 года. Жанр: комедия.

Роуд-муви Поцелуй на миллион — дебютный полнометражный фильм украинского режиссера Дмитрия Авдеева. Главные роли в картине сыграют Елизавета Василенко, Владислав Демиденко, Владислав Гончаров и Александр Вебстер.

По сюжету, выпускник университета вместе с двумя друзьями пускается вдогонку за популярной красавицей-блогером. Главной целью становится убедить маму, что блогерша — его девушка.

Чтобы поцеловать девушку и выиграть пари на миллион, ребята попадают в невероятные и неожиданные приключения, проверяют свое мужество, выносливость и саму дружбу.

Премьера киноленты планируется в день влюбленных — 14 февраля 2021 года.

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Янтарные копы

Дата премьеры: 25 февраля 2021 года. Жанр: комедия.

Главные роли в фильме сыграют: Евгений Янович, Олег Маслюк, Алина Паш, Дарья Петрожицкая, Александр Рудинский, Андрей Бурым и Алиса Тункевич.

В центре сюжета окажется жизнь патрульного Максима. Он еще с детства мечтал следить за правопорядком, чтобы делать мир безопасным и справедливым.

Все шло по его плану, пока журналисты не застукали Максима с напарницей в неуставной ситуации в рабочее время. После этого Максима переводят из Киева в поселок глубоко в житомирских лесах.

Там он и его новый напарник Богдан переходят дорогу янтарной мафии. Сможет ли Максим найти общий язык с колоритными местными копами и победить всесильного Янтарного Барона?

Продюсер ленты Иван Букреев отмечает, что у фильма — важная миссия.

— В нашей комедии кроме приключений и юмора заложена важная социальная составляющая. Очень хочется, чтобы нашу полицию уважали и понимали, насколько непроста их служба. Мы попробуем сделать свой вклад в хороший и правильный имидж полиции, — говорит он.

Фильм стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственную поддержку в размере 11,6 млн грн (75% общей стоимости производства фильма).

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Эпиметей

Дата премьеры: 28 февраля 2021 года. Жанр: драма, фантастика.

Дебютный короткометражный фильм Владислава Берковского стал одним из победителей Тринадцатого конкурсного отбора кинопроектов, получив государственную финансовую поддержку.

Этот фильм — философское размышление, основанное на мифе о ящике Пандоры. Осовремененная история мифологического героя, который должен сделать выбор в пользу всего человечества.

И неизвестно, совпадают ли его интересы с желанием всего мира жить дальше несмотря ни на что, и считает ли он людей достойными такого дара как надежда.

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