Сейчас мир переживает золотую эру цифровых сериалов. В этом сезоне зрителей ждут звездные премьеры. Какие сериалы Netflix посмотреть осенью 2020 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Я подумываю со всем этим покончить

Новая работа одного из самых оригинальных сценаристов современности, автора Вечного сияния чистого разума Чарли Кауфмана. Новый триллер расскажет о женщине, которая сомневается в новом парне, но решается поехать в гости к его родителям. Это запускает сюрреалистичную цепочку событий. В финале зрителей ждет хаос, привычный для работ Клауфмана.

Премьера: 4 сентября

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Эмили в Париже

Комедийно-драматический сериал от создателя Секса в большом городе Даррена Старра. Амбициозная девушка Эмили приезжает в Париж, чтобы работать в маркетинговой компании. Девушка строит карьеру, развлекается на вечеринках и ходит на свидания. Над костюмами работала известная Патриция Филд, которая создавала легендарные образы Керри Бредшоу.

Премьера: 2 октября

Сестра Рэтчед

Приквел к культовому фильму Милоша Формана Пролетая над гнездом кукушки. Главная героиня – жестокая, деспотичная Сестра Рэтчед. Новый сериал от Netflix покажет, как медсестра из обычной женщины превратилась в настоящего монстра, который издевается над пациентами психиатрической клиники.

Премьера: 18 сентября

Дьявол всегда здесь

Психологический готический триллер по мотивам одноименного романа Дональда Рэя Поллока. Сериал собрал по-настоящему звёздный состав: Роберт Паттинсон, Том Холланд, Миа Васиковска, Райли Кио исполняют роли травмированных Второй мировой войной героев, которые живут в американской провинции.

Премьера: 16 сентября

Энола Холмс

Сериал о племяннице легендарного Шерлока Холмса – Эноле. Главная роль досталась кумиру тинейджеров, исполнительнице главной роли в сериале Очень странные дела, актрисе Милли Бобби Браун.

Энолу сподвигло стать детективом странное исчезновение ее матери. Все уверены, что женщина совершила суицид. Энола решает расследовать странное дело и для этого сбегает со школы.

Премьера: 23 сентября

Вдали

Научно-фантастический сериал с Хилари Суэнк в главной роли. Главная героиня – женщина-астронавт Эмма Грин. Она принимает непростое решение – оставить мужа и детей, чтобы возглавить трехлетнюю экспедицию на Марс. Женщине приходится балансировать между личным кризисом и напряженными отношениями с командой астронавтов.

Премьера: 4 сентября

Молодой Валландер

Шведский сериал, который рассказывает о первом деле полицейского Курта Валландера. Когда-то он был никому неизвестным молодым парнем, и стал выдающимся инспектором, которого боится весь преступный мир Швеции. Сериал снят по мотивам серии романов Хеннинга Манкеля.

Премьера: 3 сентября

Чтобы стриминговые сервисы и телеканалы могли радовать зрителей качественными работами, важно противодействовать пиратству. О том, на каких сервисах можно смотреть фильмы и сериалы онлайн легально – в материале Фактов ICTV.