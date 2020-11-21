27 томов дневников Алана Рикмана издадут одной книгой

Дневники Алана Рикмана с 27 рукописными томами остроумных и откровенных мыслей про его карьеру и жизнь планируют собрать в одну книгу.

Рикман начал писать дневники от руки в начале 1990-х годов с намерением, что они когда-нибудь будут опубликованы. К тому времени его актерская карьера по-настоящему началась.

Он вел дневники в течение 25 лет, снимаясь в Поисках галактики, франшизе про Гарри Поттера и других проектах. Он писал вплоть до своей смерти в 2016 году.

Он также был широко известен благодаря своим кинематографическим поворотам: сардонический злодей Ганс Грубер в Крепком орешке 1988 года и шериф Ноттингема в фильме Робин Гуд: Принц воров 1991 года.

Дневники Алана Рикмана будет редактировать Алан Тейлор — редактор Scottish Review of Books.

— Я рада, что Canongate будут публиковать дневники Алана, и не могла и мечтать о назначении лучшего редактора, чем Алан Тейлор. Дневники показывают не только это. Алан Рикман актер, но настоящий Алан — его чувство юмора, его острая наблюдательность, его мастерство и его преданность искусству, — сказала вдова Рикмана Рима Хортон.

В дневниках Рикман делится мыслями про актерскую игру — свою собственную и теми, которые наблюдал на съемочной площадке. Алан — заядлый любитель театра. Он посещал несколько спектаклей в неделю, поэтому также написал обзоры пьес.

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Дневники также расскажут про его окружение, интерес к политике (Рикман описал себя как рожденный член Лейбористской партии с визитной карточкой) и закулисные истории про Гарри Поттера, где он проработал десять лет.

— Но больше всего в дневниках раскрывается настоящий Алан Рикман: забавный, страстный, иногда провокационный. Они дают свежий взгляд на его искусство. Он писал свои дневники, как если бы болтал с близким другом. Они обеспечивают идеальные сочетания: короткие, содержательные абзацы, большие картины и интригующее понимание самого себя, своих сверстников и мира вокруг него. Они интимные, проницательные и очень забавные, — говорят в Canongate.

Директор Canongate Саймон Торогуд, купивший права на аукционе у литературного агентства DHH, сказал, что поклонников Рикмана ждет редкое удовольствие. Дневники Алана Рикмана, которые он писал до самой смерти, выйдут осенью 2022 года по всему миру.

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Фото: Дэниел Рэдклифф

Источник: The Guardian