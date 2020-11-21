Леди Гага с Брэдом Питтом сыграют в боевике Скоростной поезд про наемных убийц. Режиссером стал Дэвид Литч.

Сценарий написал Зак Олькевич по мотивам бестселлера японского писателя Котаро Исака. Сюжет рассказывает об убийцах с противоречивыми мотивами на борту поезда в Токио.

Неизвестно, какую роль получила Леди Гага, поскольку она держится в секрете.

В фильме снимаются Джои Кинг, Аарон Тейлор Джонсон, Эндрю Коджи, Маси Ока, Майкл Шеннон, а также актеры из Джокера Зази Битц и Брайан Тайри Генри.

Ранее певица снималась в фильме Звезда родилась. Он принес ей премию Оскар за лучшую оригинальную песню, а также номинацию за лучшую женскую роль.

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Среди прошлых работ Леди Гаги Город грехов: женщина, ради которой стоит убивать и Мачете убивает. Певица, получившая Грэмми, также сыграла себя в фильме Самые разыскиваемые куклы 2014 года.

5 лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо

Ранее Факты ICTV публиковали подборку лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо. Среди них есть кинолента, за которую актер получил долгожданный Оскар. Также он рассказал, почему не любит один из фильмов, в котором сыграл главную роль.

Источник: Collider