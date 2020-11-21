Дэдпул 3 — стартовала разработка фильма

Компания Disney запустила в работу фильм Дедпул 3. В третьей части Дедпул впервые появится в киновселенной Marvel, что намекает на дальнейшее участие героя в фильмах франшизы.
Сценаристов Элизабет Молино и Венди Молино пригласили для работы над Дедпулом 3, а Райан Рейнольдс вернется в роли наемника.
Они известны благодаря анимационному ситкому Закусочная Боба, получившему премию Эмми.
Сестры — шоураннеры и исполнительные продюсеры анимационной комедии Великий Север, премьера которой состоится в феврале 2021 года.
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Дэвид Литч, который снимал Дедпул 2, занят другими проектами до следующего года, поэтому место режиссера вакантно.
Рейнольдс продюсирует Дедпул 3 вместе с Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Он также принимал активное участие в выборе сценаристов фильма.Читайте: Вышел первый трейлер фантастического фильма Поступь хаоса с Томом Холландом Первая лента за почти 30 лет: трейлер фильма Том и Джерри Где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн: список и цены
Актер Райан Рейнольдс подтвердил, что Дедпул 3 находится в разработке.
— Мы работаем над этим прямо сейчас всей командой вместе с Marvel, — сказал актер.
Леди Гага сыграет с Брэдом Питтом в новом боевике
Леди Гага с Брэдом Питтом сыграют в боевике Скоростной поезд про наемных убийц. Режиссером стал Дэвид Литч.
Сценарий написал Зак Олькевич по мотивам бестселлера японского писателя Котаро Исака. Сюжет рассказывает об убийцах с противоречивыми мотивами на борту поезда в Токио.
Источник: Variety
Фото: Райан Рейнольдс