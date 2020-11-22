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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Вікторія Гірко |

Умерла Малени Моралес — звезда сериала Богатые тоже плачут

Умерла известная мексиканская актриса Малени Моралес, которая снималась в сериалах Богатые тоже плачут и Дикая роза.

Информацию подтвердила мексиканская Национальная ассоциация актеров.

О причине смерти актрисы пока ничего не известно. Но местные издания сообщают, что Малени Моралес длительное время боролась с раком легких и победила болезнь около года назад.

малені моралес

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Малени Моралес сыграла более чем в 10 фильмах и сериалах. Но зрителям она больше всего запомнилась по сериалу Дикая роза и сериалу Богатые тоже плачут.

Также среди известных работ актрисы сериалы Камила и Ставка на любовь.

Накануне стало известно о смерти Романа Виктюка — театрального режиссера и народного артиста родом из Украины.

Он умер от коронавируса в российской больнице Бахрушиных.

Источник: Andactores

Фото: Andactores

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