Умерла известная мексиканская актриса Малени Моралес, которая снималась в сериалах Богатые тоже плачут и Дикая роза.
Информацию подтвердила мексиканская Национальная ассоциация актеров.
О причине смерти актрисы пока ничего не известно. Но местные издания сообщают, что Малени Моралес длительное время боролась с раком легких и победила болезнь около года назад.
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Малени Моралес сыграла более чем в 10 фильмах и сериалах. Но зрителям она больше всего запомнилась по сериалу Дикая роза и сериалу Богатые тоже плачут.
Также среди известных работ актрисы сериалы Камила и Ставка на любовь.
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Источник: Andactores
Фото: Andactores