Кроу и Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения

Известные актеры Рассел Кроу и Николь Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения.

Рассел Кроу, которого зрители знают по ролям в фильмах Гладиатор, Игры разума, Славные парни, получил должность президента академии.

— Я хочу переориентировать наших политиков, независимо от их убеждений, на помощь нашей местной экранной индустрии. Я буду работать над тем, чтобы побудить правительство предоставить австралийским производителям фискальные инструменты, необходимые им для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, одновременно поощряя местные таланты, — заявил Кроу.

Должность вице-президента отошла Николь Кидман — Часы, Принцесса Монако, Большая маленькая ложь, Скандал.

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— Я всегда очень гордилась австралийской киноиндустрией и тем, чего она продолжает достигать в глобальном масштабе. Я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в определении тональности и платформы для будущего успеха, — заявила Кидман.

К слову, Рассел Кроу и Николь Кидман являются обладателями премии Оскар. Кроу получил статуэтку за фильм Гладиатор, а Кидман за ленту Часы.

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