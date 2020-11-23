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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Євгенія Шапоренко |

Кроу и Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения

Известные актеры Рассел Кроу и Николь Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения.

Рассел Кроу, которого зрители знают по ролям в фильмах Гладиатор, Игры разума, Славные парни, получил должность президента академии.

— Я хочу переориентировать наших политиков, независимо от их убеждений, на помощь нашей местной экранной индустрии. Я буду работать над тем, чтобы побудить правительство предоставить австралийским производителям фискальные инструменты, необходимые им для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке, одновременно поощряя местные таланты, — заявил Кроу.

Рассел Кроу

Dreamstime.com

Должность вице-президента отошла Николь Кидман — Часы, Принцесса Монако, Большая маленькая ложь, Скандал.

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— Я всегда очень гордилась австралийской киноиндустрией и тем, чего она продолжает достигать в глобальном масштабе. Я с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в определении тональности и платформы для будущего успеха, — заявила Кидман.

Николь Кидман

Dreamstime.com

К слову, Рассел Кроу и Николь Кидман являются обладателями премии Оскар. Кроу получил статуэтку за фильм Гладиатор, а Кидман за ленту Часы.

Мэттью Макконахи о политических амбициях

Голливудский актер Мэттью Макконахи может стать следующей звездой, которая сменит актерскую деятельность на политическую. О своих амбициях на политической арене артист рассказал в последнем интервью.

На вопрос, хочет ли он баллотироваться на пост мэра штата Техас (США), где он родился, актер ответил, что не исключает такой вариант.

Источник: Variety

Фото: Dreamstime

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