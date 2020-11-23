Надя Дорофеева стала первой украинской исполнительницей, которая возглавила музыкальный чарт Top 100 Apple Music Chart. Она заняла первое место с песней Gorit.
Вместе с Дорофеевой в чарт попали Баста, SLAVA MARLOW, BULA & SVNV и Billie Eilish с песней Therefore I Am.
Gorit — первая песня сольного проекта DOROFEEVA. Певица представила клип 19 ноября, а уже через три дня возглавила украинский музыкальный топ песен.
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— Этот клип – отображение того, как я изменилась, и того, какая я сейчас. Вместе с режиссером Таню Муиньо и её командой мы создали историю про эстетику и стиль новой DOROFEEVA, — сказала Надя Дорофеева.
С первым местом певицу на своей странице в Instagram поздравил Алексей Потапенко, более известный как Потап.
— Надя стала первой украинкой, которая возглавила украинский чарт. Прикольно. Надя, поздравляем, — сказал Потап.
Надя Дорофеева презентовала дебютный клип
Украинская певица Надя Дорофеева на онлайн-вечеринке презентовала свой дебютный клип на песню Gorit.
Это первая сольная песня Дорофеевой после распада группы Время и Стекло. За первые 10 минут клип набрал более 45 тыс. просмотров на YouTube-канале.