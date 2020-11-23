Певица и заслуженная артистка Украины Ирина Билык рассказала о проблемах со здоровьем. Она отметила, что у нее могла быть онкология как у Жанны Фриске, которая умерла от рака.

Артистка призналась, что врачи предупредили ее о возможном возникновении онкологии.

— Мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я еще нужна своему народу и не буду рисковать, — сообщила Билык.

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По словам певицы, перед вторыми родами у нее было оперативное вмешательство. После операции Билык предупредили, если она родит, то у нее может появиться онкологическое заболевание.

Женщина прислушалась к врачам и не стала рожать. Билык утверждает, что не жалеет о таком решении.

Семья Ирины Билык

Сейчас Ирине Билык 50 лет. Она замужем за Асланом Ахмадовым.

Билык воспитывает двух сыновей — 21-летнего Глеба Оверчука и 3-летнего Табриза.

Источник: Зірковий шлях