Netflix — популярный в Украине и мире стриминговый сервис, где можно смотреть сериалы и телешоу. Мы собрали для вас несколько интересных сериалов на Netflix, которые стоит посмотреть в 2020 году.

Матрешка / Russian Doll (2019)

По сути это что-то вроде фильма День сурка, но с качественным черным юмором. Главную роль в сериале исполнила Наташа Лион, роскошная рыжеволосая актриса. Она — звезда еще одного проекта на Netflix — Оранжевый хит сезона. Здесь главная героиня гейм-дизайнер Нади. Она угодила во временную петлю, которая заканчивается ее смертью. Каждый раз Нади умирает по-разному. Сможет ли она выбраться из этой петли, вы узнаете в сериале.

Ссылка на сериал.

Половое воспитание / Sex education (2019)

Сериал в остроумной форме раскрывает все прелести пубертатного периода. Главный герой Отис, набравшись знаний у своей матери (она секс-терапевт) консультирует своих сверстников. И на этом неплохо зарабатывает. Такие сеансы помогают школьникам разобраться со своей сексуальной идентичностью.

Ссылка на сериал.

Жизнь с самим собой / Living with Yourself (2019)

Для тех, кто любит рассуждать на тему смысла своей жизни, этот сериал отлично подойдет. Главный герой Радд решился на эксперимент, в результате которого он должен стать лучшей версией себя. Как-то, возвращаясь домой, он встретил совершенного себя. Что повлекла за собой эта встреча, смотрите в сериале на Нетфликс.

Ссылка на сериал.

Замок и ключ / Locke & Key (2020)

Уютный фентези-сериал. Центральные персонажи сюжета — семья Локков, которые решились на переезд в полуразваленный особняк. Там на каждом шагу они находят волшебные ключи. Сам сериал основан на серии комиксов Джо Хилла (сын Стивена Кинга).

Ссылка на сериал.

Невероятное / Unbelievable (2019)

Это, пожалуй, лучший сериал о жертвах насилия и детективных расследованиях. Сюжет реалистичный и захватывающий. Центром сериала стала история Мари Адлер, которую изнасиловали. Это реальная история, которая произошла в 2008 году в штате Вашингтон. Само действие сюжета происходит в далеком будущем, когда люди научились жить вечно.

Ссылка на сериал.

Мне это не нравится / I Am Not Okay with This (2020)

История о нелюдимой американской девочке из провинции. Если вы любите сериалы от Netflix, то эта история вам точно понравится. В ней удачно сочетаются все хиты сервиса.

Ссылка на сериал.

Для тех, кто любит смотреть сериалы, которые уже успели заслужить признание среди большого количества зрителей, мы собрали список лучших сериалов на Netflix за всю историю его существования.