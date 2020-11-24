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Юлія Захарченко |

Секс, вечеринка и нетрадиционная любовь: Ани Лорак выпустила клип Страдаем и любим

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает в Москве, представила новый клип на песню Страдаем и любим. Ролик исполнительница опубликовала на своем Youtube-канале.

В клипе также снялись Артур Данияров, Даня Андрущук, Наталья Белозерова, Эм Майя, Максим Гвоздев, Алла Гутникова, Анна Васильева, Эритье Уянзе, Виктория Разинкова и Никита Мартынов.

Ани Лорак поделилась, что она видит жизнь с разными проявлениями эмоций — в этом и была идея клипа.

– Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами, — прокомментировала певица.

 

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Режиссером нового клипа Ани Лорак стал Алексей Кураксин, а продюсером Александр Диколь.

Авторство текста стихов принадлежит самой певице. Музыку написал композитор Евгений Лишафай, который ранее создал Ани Лорак хиты Сон, Обещаю, Твоей любимой и Сопрано.

Мы нарушаем: Ани Лорак оголила грудь в новом клипе

Ранее певица выпустила клип на песню Мы нарушаем. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Клип вошел в новый альбом исполнительницы За мечтой. Над музыкой к песне Ани Лорак работала вместе с Глебом Черным. Но текст певица писала сама.

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