Популярная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет проживает в Москве, представила новый клип на песню Страдаем и любим. Ролик исполнительница опубликовала на своем Youtube-канале.
В клипе также снялись Артур Данияров, Даня Андрущук, Наталья Белозерова, Эм Майя, Максим Гвоздев, Алла Гутникова, Анна Васильева, Эритье Уянзе, Виктория Разинкова и Никита Мартынов.
Ани Лорак поделилась, что она видит жизнь с разными проявлениями эмоций — в этом и была идея клипа.
– Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами, — прокомментировала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Режиссером нового клипа Ани Лорак стал Алексей Кураксин, а продюсером Александр Диколь.
Авторство текста стихов принадлежит самой певице. Музыку написал композитор Евгений Лишафай, который ранее создал Ани Лорак хиты Сон, Обещаю, Твоей любимой и Сопрано.
Мы нарушаем: Ани Лорак оголила грудь в новом клипе
Ранее певица выпустила клип на песню Мы нарушаем. Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
Клип вошел в новый альбом исполнительницы За мечтой. Над музыкой к песне Ани Лорак работала вместе с Глебом Черным. Но текст певица писала сама.