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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Летяк |

Все було так: The Hardkiss презентовала новый клип

Вышел клип группы The Hardkiss на композицию Все було так.

Премьера состоялась 24 ноября на официальном YouTube-канале украинского коллектива.

Текст песни написала Юлия Санина, музыка к ней – совместное творчество Валерия Бебко и Саниной.

Режисер клипа – Валерій Бебко, а продюсер – Виталий Денчук.

Читайте: От легенд до ноунеймов: топ-10 рок-песен от The Hardkiss

Все було так можно также слушать на Spotify, Apple Music и других стримингових платформах.

Последние песни The Hardkiss

В августе 2020 группа  The Hardkiss выпустила новую песню Кобра, записанную вместе с популярным исполнителем Monatik.

А в апреле она представила на своем YouTube-канале клип на песню Гора.

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