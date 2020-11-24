Вышел клип группы The Hardkiss на композицию Все було так.

Премьера состоялась 24 ноября на официальном YouTube-канале украинского коллектива.

Текст песни написала Юлия Санина, музыка к ней – совместное творчество Валерия Бебко и Саниной.

Режисер клипа – Валерій Бебко, а продюсер – Виталий Денчук.

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Все було так можно также слушать на Spotify, Apple Music и других стримингових платформах.

Последние песни The Hardkiss

В августе 2020 группа The Hardkiss выпустила новую песню Кобра, записанную вместе с популярным исполнителем Monatik.

А в апреле она представила на своем YouTube-канале клип на песню Гора.