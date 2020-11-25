Голливудские пары: истории любви знаменитостей

2020 год принес не только грустные известия, но и немало романтичных историй. Многие знаменитости обменялись обетами со своими любимыми, а кто-то уже почувствовал радость материнства.

Факты ICTV собрали для вас топ — 5 молодых пар мирового шоу-бизнеса, которые радуют своих фанатов общими фото.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Популярный американский музыкант Джастин Бибер тайно женился на модели Хейли Болдуин, а через год пара организовала пышную свадьбу в городе Блаффтон в Южной Каролине. Пара часто публикует совместные фото в социальных сетях. Заметно, что в их жизни есть место как для смеха, так и для романтичных и трогательных моментов.

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Джиджи Хадид и Зейн Малик

Впервые модель и молодой певец встретились на вечеринке после шоу Victoria’s Secret. Пара начала свои отношения в 2015 году. В этот же год музыкант выпустил свой дебютный сольный сингл Pillowtalk, в котором они из Джиджи демонстрируют миру свои чувства.

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В марте 2018-го влюбленные синхронно опубликовали пост в социальных сетях о разрыве отношений. Однако уже через месяц папарацци застали Джиджи и Зейна вместе на улицах Нью-Йорка.

Долгое время их не видели вместе на публике, но с началом пандемии коронавируса пара проводила период самоизоляции вместе, на семейной ферме Хадид в Пенсильвании. Вскоре стало известно, что у пары будет ребенок. Уже в сентябре у них появилась появилась дочь — об этом они рассказали в своих Instagram- аккаунтах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Читайте: Джиджи Хадид родила девочку — первое фото

Дилан Спроус и Барбара Палвин

Актер Дилан Спроус и модель Барбара Палвин вместе уже два года. За их отношениями пристально наблюдают поклонники. В 2018 году актер и модель познакомились, но не начинали общаться еще долгое время.

Однажды Спроус дал Барбаре свой номер, но она позвонила ему лишь через полгода, после чего они начали больше времени проводить вместе. Парень поддерживает модель и даже соблюдал диету, когда Барбара готовилась к показу Victoria’s Secret. Они часто публикуют общие фото в Instagram.

Сейчас пара живет вместе в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Софи Тернер и Джо Джонас

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале Игра Престолов, и солист группы Jonas Brothers Джо Джонас поженились в июне 2019 года. Впервые на публике они появились в 2016 году на церемонии вручения наград MTV EMA 2016.

Союз Софи Тернер и Джо Джонаса — один из самых гармоничных в Голливуде. Счастливая пара часто появляется вместе на красных дорожках и регулярно проводит время вместе. В июле 2020 у супругов родилась девочка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Илон Маск и Клэр Буше

Пара познакомилась в Twitter. В социальной сети была придумана история о злостном искусственном интеллекте по имени Василиск Роко, который карает всех, кто мог бы его придумать раньше. Маск пошутил, что этого персонажа можно назвать Василиск Рококо. Впоследствии он узнал, что певица Граймс уже придумала эту шутку до него. Потом девушка рассказала, что Илон был первым, кто понял ее шутку.

Впервые пара появилась на публике в 2018 году. Певица часто говорит, что выступает против публичности отношений, но пару все равно часто можно увидеть вместе. В мае этого года у пары родился ребенок, которому они хотели дать необычное имя. Сейчас ребенка зовут X Æ A — Xii.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @elonmusk

Мамы в украинском шоу-бизнесе

Тем временем украинский шоу-бизнес пополнился звездными мамочками. В этом году в период карантина родили певицы как Джамала, Наталья Жижченко и Светлана Тарабарова. Больше об историях счастливого материнства в период пандемии читайте в материале Фактов ICTV.