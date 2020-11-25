Секс-скандалы в мировом шоу-бизнесе

За личной жизнью звезд следят журналисты и миллионы поклонников по всему миру. Иногда в прессе появляются новости о сексуальных скандалах с участием селебрити. Например, известных кинопродюсеров, режиссеров, легендарных актеров или музыкантов.

О самых известных секс-скандалах в мировом шоу-бизнесе — читайте в материале Фактов ICTV.

Харви Вайнштейн

Один из самых шумных секс-скандалов Голливуда начался в 2017 году. Более сотни селебрити обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Среди обвинивших также известные актрисы Гвинет Пелтроу, Анджелина Джоли, Ева Грин, Лена Хиди, Памела Андерсон и модель Кара Делевинь.

Продюсеру предъявили официальные обвинения, однако только по трем делам о преступлениях сексуального характера. Кинопроизводителя впоследствии отпустили под залог размером в $1 млн. Сам Харви Вайнштейн отрицал любую причастность к этим случаям.

Позже на продюсера завели уголовное дело за сексуальные преступления. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы. Его жена, актриса и модель Джорджина Чапмен именно из-за этих секс-скандалов развелась с мужем.

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Кевин Спейси

Еще один из громких голливудских скандалов был с известным актером Кевином Спейси. В конце 2017 года на актера заявили несколько мужчин и женщин относительно того, что он якобы домогался их. Уже в 2018 году на него обрушились массовые обвинения в сексуальных домогательствах.

В частности, актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах 30-летней давности. На тот момент актеру из Игр разума было всего 14 лет. В ответ Спейси признался в нетрадиционной ориентации.

Он признал вину, извинился и прошел курс лечения от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы относительно обвинений Спейси в прокуратуру. Коллеги по сериалу Карточный домик вскоре также обвинили Спейси в домогательствах.

Создатели сериала остановили съемки на неопределённый период и объявили, что новый сезон Карточного домика станет последним. Компания Netflix прекратила всякое сотрудничество со Спейси и только в феврале возобновила съемки. Финальный шестой сезон сериала Карточный домик вышел всего из восьми серий.

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Вуди Аллен

В августе 1992 года американского кинорежиссера и актера Вуди Аллена обвинили в растлении семилетней приемной дочери Дилан Фэрроу. Сам режиссер неоднократно отрицал свою вину.

Аллен и Миа Фэрроу (мать Дилан) уже 12 лет находились в отношениях и воспитывали общего сына Сачтела (позднее он поменял имя на Ронана), когда выдвинули обвинения. Сначала Миа обнаружила откровенные снимки своей приемной дочери Сун-И, которые сделал Вуди Аллен. Позднее кинорежиссер женился на ней.

Потом бывшая жена обвинила его в сексуальном насилии над другой приемной дочерью — Дилан Фэрроу. Прокурор штата Коннектикут провела расследование, но обвинения актеру не были выдвинуты.

Полиция обследовала Дилан в клинике по борьбе с сексуальным насилием над детьми. Там выяснили, что Аллен не насиловал Дилан. Департамент социальных служб также не нашел дополнительных доказательств в поддержку этим обвинениям.

В ответ на обвинения режиссер подал в суд на Фэрроу, требуя единоличной опеки над Сатчелом, Дилан и Мозесом (родным сыном и двумя детьми, которых они вместе усыновили). Он проиграл дело в июне 1993 года, хотя судья согласился с тем, что обвинение в сексуальном насилии не было доказано.

Свидания с Дилан были приостановлены на шесть месяцев, также Вуди ограничили посещения Сатчела, а подросток Мозес мог принять решение самостоятельно. Дело оставили без изменений после рассмотрения апелляций в 1994 и 1995 годах. В 2017 году Дилан вновь подняла этот вопрос на фоне сексуального скандала с Харви Вайнштейном.

На этот раз последствия были серьезнее: много актеров из фильма Вуди Аллена Дождливый день в Нью-Йорке пожертвовали свои гонорары на благотворительность и отказались от дальнейшего сотрудничества с кинорежиссером. Премьеру фильма отложили почти на полтора года. Киноленту презентовали в августе 2019 года.

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Роман Полански

В марте 1977 года тогдашний 43-летний знаменитый кинорежиссер Роман Полански был арестован в Лос-Анджелесе и обвинен в пяти преступлениях против 13-летней Саманты Геймер.

Его обвиняли в изнасиловании с использованием наркотиков, извращении, содомии (различные формы сексуальных контактов без возможности зачатия ребенка), развратном поведении по отношению к ребенку младше 14 лет и предоставлении несовершеннолетнему запрещенного вещества.

При предъявлении обвинений Полански не признал себя виновным, но позже принял сделку о признании вины, условия которой включали признание вины по менее строгому обвинению в причастности к делу — незаконному половому акту с несовершеннолетней.

Полански прошел по приказу суда психиатрическую экспертизу и был отправлен на испытательный срок. Однако позже он узнал, что ему, скорее всего, грозит тюремное заключение и последующая депортация.

Полански скрылся от правосудия, сбежав в Лондон, а затем во Францию в феврале 1978 года за несколько часов до официального приговора. Карьера кинорежиссера была основательно попорчена: он не имел возможности снимать в Европе такие фильмы, как в Голливуде.

В 2009 году Полански поехал в Швейцарию, попал в тюрьму и там просидел несколько месяцев. Однако в итоге Швейцария решила не депортировать его в Америку. С тех пор кинорежиссер в основном живет во Франции и старается не посещать страны, которые могут его экстрадировать в Соединенные Штаты.

Майкл Джексон

В 1993 году Эван Чендлер публично обвинил Майкла Джексона в сексуальном насилии над своим 13-летним сыном Джорданом. В сентябре Чендлеры подали иск против Джексона за совращение, умышленное неправомерное поведение, мошенничество и халатность.

В январе 1994 года Джексон заключил финансовое соглашение с Чендлерами на сумму $23 млн. В сентябре 1994 года уголовное дело было закрыто после того, как Чендлеры отказались сотрудничать.

Обвинения повлияли на репутацию и финансовое положение Майкла Джексона. Было разорвано несколько соглашений, в том числе десятилетняя поддержка Джексона компанией Pepsi. Похожие официальные обвинения предъявили артисту другие люди в 2005 году, однако Джексон был признан невиновным.

В 2019 году вышел документальный фильм Покидая Неверленд. В нем двое мужчин утверждают, что в детском возрасте подверглись сексуальному насилию со стороны певца Майкла Джексона. Многие считают, что это было лишь глупой попыткой заработать на фанатах поп-иконы.

Как повлияли секс-скандалы на кинематограф

Гильдия киноактеров и Американская федерация деятелей телевидения и радио приняла новые правила съемок сексуальных сцен, чтобы предотвратить неподобающее поведение и домогательства на съемочной площадке.

Теперь на съемках будут присутствовать координаторы по интимным сценам. Они будут обсуждать с актерами, что те согласны сделать перед камерой.