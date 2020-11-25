Важно полюбить себя: Маша Ефросинина о женщинах и хейте в интернете

Кроме журналистики, известная телеведущая Маша Ефросинина долгое время занимается благотворительностью, а также проводит лекции для женщин и о женщинах.

В 2018 году она стала почетным послом ООН в Украине в области народонаселения.

Жизненный путь Маши Ефросининой для многих женщин может быть ориентиром.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV телеведущая рассказала, каковы реалии украинского общества и почему каждая женщина должна полюбить себя.

Социальная деятельность

— Ваша Facebook-страница переполнена публикациями с просьбами о помощи. Часто ли вас просят посодействовать в решении неотложных проблем?

— Я часто слышу просьбы, которые начинаются со слов Подключи свои связи. Я вообще никогда не рассчитываю на какие-то “связи”, и считаю, что каждый из нас может помочь себе сам.

Конечно, у нас есть такой важный ресурс как соцсети, однако ими нужно уметь правильно распоряжаться.

Иногда нужно быть реалистами и четко понимать свои возможности, и тогда эффективность будет больше.

— Как ваша аудитория реагирует на сообщения, где люди просят о помощи?

— Каждый раз, когда я делюсь в соцсетях историями о насилии или привлекаю внимание к безнравственности и безразличию в обществе, эти публикации набирают мизерное количество просмотров.

А вот когда в начале карантина я опубликовала фотографию своего маникюра, публикация набрала 1 млн просмотров.

Женщина и общество

— Что стоит посоветовать женщинам, которые чувствуют себя обесцененными?

— Проблема скрывается в том, что женщина не умеет полюбить саму себя. Кто-то называет это низкой самооценкой, кто-то называет обесцениванием самой себя.

Но если сказать женским языком — это странное ощущение пустоты на том месте, где ты перестала интересоваться собой.

Можно долго искать ответы в истории нашего воспитания, но проще показать на собственном примере, что ситуацию можно изменить.

— Если изменять, то каким образом?

— Стереотип “cтань суперзвездой, и тебя полюбят” отошел в прошлое.

Я заявляю следующее: стань звездой внутри себя, надень корону, и тебе будет безразлично, любят ли тебя миллионы.

Начнется та жизнь, которая будет приносить удовольствие тебе и твоим близким.

— Что значит быть красивой?

— Могу признаться, что я много лет не считала себя красивой.

Я поняла, что отражение в зеркале действительно такое, каким я его вижу, только тогда, когда научилась любить себя, свое тело и свою внутреннюю звезду.

Читайте: Я не дам этой истории быть замятой: Ефросинина поддержит жертву изнасилования в Кагарлыке

— Бытует мнение, что к открытому хейту больше склонны женщины. Как считаете, насколько это правильно?

— Я провела много разговоров со знакомыми психоаналитиками, в частности с теми, кто занимается жертвами.

Это история о том, что женщина действительно понимает женщину. Когда она обвиняет жертву насилия в том, что та “сама виновата”, обычно это происходит из-за хейта к самой себе.

Классический психологический портрет тех женщин, которые бы не смогли открыто заявить о том, что пострадали от насилия.

Здоровая, счастливая женщина никогда не осудит жертву насилия.

День борьбы с насилием над женщинами

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ежегодно отмечается 25 ноября.

За девять месяцев 2020 году в Украине зарегистрировано 157 765 сообщений, связанных с домашним насилием, что на 15 тыс. больше, чем в прошлом году.

Чем обусловлен рост количества случаев насилия в 2020 году, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Masha Efrosinina