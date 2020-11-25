Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что после переезда в США она потеряла второго ребенка.

По ее словам, она почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему первенцу Арчи.

Читайте: Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

— Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка, — заявила Меган Маркл.

Рождение первенца Меган Маркл и принца Гарри

6 мая 2019 года 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями. Первенца назвали Арчи.

В июле 2020 года в СМИ появилась информация, что Меган Маркл возможно беременна во второй раз.

Также, по слухам, герцогиня Маркл рассказала о второй беременности Елизавете II еще 6 мая, когда исполнился год Арчи.