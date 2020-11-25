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Людмила Грубнік |

Опять холостяк: Эдгар Каминский расстался с девушкой

Эдгар Каминский, пластический хирург и бывший муж солистки группы НеАнгелы Славы, снова стал холостяком.

Он разошелся со своей девушкой, арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта Ольгой Богатой, с которой строил отношения около года.

— Мы пришли к непростому решению для нас двоих — завершить отношения. Я благодарна Эдгару за опыт моей души, яркие эмоции и много счастливых мгновений, — сообщила на своей странице в Instagram Ольга Богатая.

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По ее словам, после расставания они с Эдагаром остались хорошими друзьями.

 

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Публикация от Ольга Богатая (@bogataya_olga)

Разрыв Славы и Эдгара Каминских

Эдгар Каминский сообщил свою причину разрыва с бывшей женой Славой.

По его словам, к разводу его толкнуло то, что звезда пыталась себя все время улучшить, из-за этого были сложности в отношениях.

Больше новостей о жизни Эдгара Каминского читайте на Фактах ICTV.

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