Издание The New York Times составило список топ-25 лучших актеров XXI века. Рейтинг возглавил американский актер Дензел Вашингтон (Праведник). Кинокритики назвали его титаном экрана.

Вторая в рейтинге — французская актриса Изабель Юппер (Пианистка), которая снялась более чем в 50 фильмах. Третью позицию занимает Дэниэл Дэй-Льюис (Нефть), а четвертое и пятое места отдали Киану Ривзу (Матрица) и Николь Кидман (Другие).

В первую десятку также вошли корейские актеры Сон Кан Хо (Паразиты) и Ким Мин Хи (Служанка), итальянец Тони Сервилло (Большая красота), китаянка Чжао Тао (Прикосновение греха), американка Виола Дэвис (Сомнение) и ирландская актриса Сирша Ронан (Маленькие женщины).

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В рейтинг также попали Тильда Суинтон (Выживут только любовники), Хоакин Феникс (Джокер) и Джулианна Мур (Большой Лебовски).

Список составили кинокритики издание Маноло Даргис и Энтони Скотт. Они назвали его субъективным и скандальным.

Лучшие актеры XXI века — полный список NYT

Дензел Вашингто Изабель Юппер Дэниэл Дэй-Льюис Киану Ривз Николь Кидман Сон Кан-хо Тони Сервилло Чжао Тао Виола Дэвис Сирша Ронан Джулианна Мур Хоакин Феникс Тильда Суинтон Оскар Айзек Майкл Б. Джордан Ким Мин-хи Элфри Вудард Уиллем Дефо Вес Стьюди Роб Морган Катрин Денев Мелисса Маккарти Махершала Али Соня Брага Гаэль Гарсиа Берналь

Кроу и Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения

Известные актеры Рассел Кроу и Николь Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения.

Рассел Кроу, которого зрители знают по ролям в фильмах Гладиатор, Игры разума, Крутые чуваки, получил пост президента академии. А должность вице-президента отошла Николь Кидман — Часы, Принцесса Монако, Большая маленькая ложь, Скандал.

Источник: The New York Times