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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Ольга Тетеріна |

25 найкращих акторів XXI століття за версією NYT

Издание The New York Times составило список топ-25 лучших актеров XXI века. Рейтинг возглавил американский актер Дензел Вашингтон (Праведник). Кинокритики назвали его титаном экрана.

Вторая в рейтинге — французская актриса Изабель Юппер (Пианистка), которая снялась более чем в 50 фильмах. Третью позицию занимает Дэниэл Дэй-Льюис (Нефть), а четвертое и пятое места отдали Киану Ривзу (Матрица) и Николь Кидман (Другие).

В первую десятку также вошли корейские актеры Сон Кан Хо (Паразиты) и Ким Мин Хи (Служанка), итальянец Тони Сервилло (Большая красота), китаянка Чжао Тао (Прикосновение греха), американка Виола Дэвис (Сомнение) и ирландская актриса Сирша Ронан (Маленькие женщины).

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В рейтинг также попали Тильда Суинтон (Выживут только любовники), Хоакин Феникс (Джокер) и Джулианна Мур (Большой Лебовски).

Список составили кинокритики издание Маноло Даргис и Энтони Скотт. Они назвали его субъективным и скандальным.

Лучшие актеры XXI века — полный список NYT

  1. Дензел Вашингто
  2. Изабель Юппер
  3. Дэниэл Дэй-Льюис
  4. Киану Ривз
  5. Николь Кидман
  6. Сон Кан-хо
  7. Тони Сервилло
  8. Чжао Тао
  9. Виола Дэвис
  10. Сирша Ронан
  11. Джулианна Мур
  12. Хоакин Феникс
  13. Тильда Суинтон
  14. Оскар Айзек
  15. Майкл Б. Джордан
  16. Ким Мин-хи
  17. Элфри Вудард
  18. Уиллем Дефо
  19. Вес Стьюди
  20. Роб Морган
  21. Катрин Денев
  22. Мелисса Маккарти
  23. Махершала Али
  24. Соня Брага
  25. Гаэль Гарсиа Берналь

Кроу и Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения

Известные актеры Рассел Кроу и Николь Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения.

Рассел Кроу, которого зрители знают по ролям в фильмах Гладиатор, Игры разума, Крутые чуваки, получил пост президента академии. А должность вице-президента отошла Николь Кидман — Часы, Принцесса Монако, Большая маленькая ложь, Скандал.

Источник: The New York Times

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