Издание The New York Times составило список топ-25 лучших актеров XXI века. Рейтинг возглавил американский актер Дензел Вашингтон (Праведник). Кинокритики назвали его титаном экрана.
Вторая в рейтинге — французская актриса Изабель Юппер (Пианистка), которая снялась более чем в 50 фильмах. Третью позицию занимает Дэниэл Дэй-Льюис (Нефть), а четвертое и пятое места отдали Киану Ривзу (Матрица) и Николь Кидман (Другие).
В первую десятку также вошли корейские актеры Сон Кан Хо (Паразиты) и Ким Мин Хи (Служанка), итальянец Тони Сервилло (Большая красота), китаянка Чжао Тао (Прикосновение греха), американка Виола Дэвис (Сомнение) и ирландская актриса Сирша Ронан (Маленькие женщины).
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В рейтинг также попали Тильда Суинтон (Выживут только любовники), Хоакин Феникс (Джокер) и Джулианна Мур (Большой Лебовски).
Список составили кинокритики издание Маноло Даргис и Энтони Скотт. Они назвали его субъективным и скандальным.
Лучшие актеры XXI века — полный список NYT
- Дензел Вашингто
- Изабель Юппер
- Дэниэл Дэй-Льюис
- Киану Ривз
- Николь Кидман
- Сон Кан-хо
- Тони Сервилло
- Чжао Тао
- Виола Дэвис
- Сирша Ронан
- Джулианна Мур
- Хоакин Феникс
- Тильда Суинтон
- Оскар Айзек
- Майкл Б. Джордан
- Ким Мин-хи
- Элфри Вудард
- Уиллем Дефо
- Вес Стьюди
- Роб Морган
- Катрин Денев
- Мелисса Маккарти
- Махершала Али
- Соня Брага
- Гаэль Гарсиа Берналь
Кроу и Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения
Известные актеры Рассел Кроу и Николь Кидман возглавят Австралийскую академию кино и телевидения.
Рассел Кроу, которого зрители знают по ролям в фильмах Гладиатор, Игры разума, Крутые чуваки, получил пост президента академии. А должность вице-президента отошла Николь Кидман — Часы, Принцесса Монако, Большая маленькая ложь, Скандал.
Источник: The New York Times