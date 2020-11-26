Советская актриса Светлана Светличная была госпитализирована в одну из московских больниц с инсультом.
По данным российских СМИ, Светличная почувствовала недомогание: у нее возникла сильная головная боль, после чего актриса вызвала медиков. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Подробностей состояния здоровья актрисы нет.
— Да, действительно, Светлана Афанасьевна была госпитализирована в одну из московских клиник с обострением хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, — сообщил представитель актрисы.
Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении. В 1963 году окончила ВГИК (мастерскую режиссера и сценариста Михаила Ромма). После окончания института Светличная стала актрисой Театра-студии киноактера.
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Дебют в кино состоялся в 1959 году в картине Колыбельная Михаила Калика. Кроме того, Светличная исполнила одну из главных ролей в фильме Им покоряется небо Татьяны Лиозновой. Особую популярность актриса получила благодаря роли в комедии Бриллиантовая рука Леонида Гайдая.
В 1974 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.
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