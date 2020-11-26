Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в третьей части фильма Фантастические звери и где они обитают.

Слух об этом появился еще две недели назад, а в среду студия Warner Bros. официально подтвердила информацию.

Датчанин очень понравился режиссеру первых двух частей франшизы Дэвиду Йейтсу и теперь он сыграет волшебника Гриндельвальда.

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Актер присоединится к съемкам в ближайшее время, поскольку производство фильма уже началось. Часть сцен с Эдди Редмэйном и Джудом Лоу уже сняты. Съемки проходят на студии Ливсден недалеко от Лондона.

Студия назначила новую дату выхода фильма — 15 июля 2022.

Скандал с Джонни Деппом

Джонни Деппа, который играл роль волшебника в первых двух частях, уволили после проигрыша большого иска о клевете в Великобритании.

Судья Высокого суда в Лондоне постановил, что журналисты The Sun “в основном сказали правду”, когда назвали 57-летнего актера “тем, кто бьет жен”.

После проигрыша Деппу выдвинуто судебный счет на сумму не менее 4 млн фунтов стерлингов.

Источник: Deadline