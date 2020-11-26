Популярный американский актер Крис Эванс, сыгравший роль супергероя Капитана Америки, показал фанатам свой талант в музыке.

В своих сторис в Instagram Эванс опубликовал видео, где он на фортепиано исполняет композицию итальянского композитора Фабрицио Патерлини.

— Учу одно из моих самых любимых произведений Фабрицио Патерлини, — подписал видео актер.

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В сети Эванс спокойно улыбается фанатам и уверенно исполняет композицию на инструменте.

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В 2019 году Крис Эванс рассказал, что на пианино он играет с детства. Дома у него стоит Bösendorfer, на котором он учил первые композиции. Также актер играет на гитаре и может имитировать игру на ударных.

Эванс получил известность благодаря фильмам: Пятое измерение, Фантастическая четверка, Мстители.

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Источник: enews, Men’s Journal