Недавно на канале ICTV вышел украинский сериал режиссера Александра Березаня Казаки. Абсолютно лживая история. Он так быстро стал популярным, что первые две серии уже посмотрело более 2,5 млн зрителей.
А с 26 ноября каждый четверг сериал будет выходить на большом экране. 12 эпизодов ленты рассказывают о казацкой эпохе и приключениях Ивана, который решается похитить драгоценности у московского царя.
Учитывая увлечение украинской аудитории сериалом отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актрисы Милы Сивацкой. В сериале девушка сыграла главную женскую роль волевой красавицы Марьяны.
— Как и когда вы решили стать актрисой?
— В детстве я профессионально занималась бальными танцами. В один день на тренировку пришел режиссер Анатолий Матешко. Он искал девочку, которая умеет танцевать и сможет сыграть роль дочери главной героини.
Я ему подошла, поэтому впервые работала на съёмках в восемь лет, хотя в будущем пошла учиться на журналиста.
— Ваша семья уже смотрела сериал?
— Да, конечно. Уже посмотрела вся семья. Моя бабушка из Ивано-Франковска, так она уже всем своим подружкам рассказала, что я играю в новом украинском сериале.
— Какие у них были впечатления при просмотре?
— Больше всего понравилось мужской аудитории: папа и парень отметили хорошо сделанную цветокоррекцию. В целом моя семья довольна результатом, а мама заметила, что у меня очень хорошее произношение украинского языка.
— Какое было первое впечатление от встречи с главными актерами сериала Казаки?
— Когда я пришла на пробы, то была настроена скептически. Само по себе предложение сыграть в комедии про казаков на украинском языке для меня было чем-то очень странным.
Мне лично украинские ситкомы не очень импонируют, но тут я встретила людей, которые хотят сделать действительно качественный продукт.
Сперва я познакомилась не с Андреем Исаенко, а с Юрой Дяком, и сразу заметила, что они оба очень высокие.
— Поддерживаете ли вы общение с актерами после съемок?
— Во время съемок мы все успели подружиться, но чаще всего я общаюсь с Андреем Исаенко.
— Что больше всего запомнилось со съемок?
— Первое, что приходит в голову, это съемки на скале в Коростышеве. Это был эпизод, где Марьяну крадут, она вырывается, стреляет и падает в воду.
В первый день съемок было очень жарко, и нам приходилось весь день ходить в шерстяных нарядах. Зато на второй день съёмки проходили в воде, и было очень холодно.
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— Какие сцены давались вам тяжелее всего?
— Все сцены, где я должна была взаимодействовать с лошадьми. Например, когда мы снимали в Пирогово, где курица случайно запрыгнула на лошадь, и та выскочила из конюшни и поскакала в мою сторону.
Я тогда очень испугалась и долго не могла успокоиться. Моя героиня не такая. Марьяна очень храбрая. Я думаю, что она и коня на скаку остановить может. Именно поэтому у меня есть прекрасный дублер. Ей 15 лет и она отлично ездит на лошади. Восхищаюсь ей!
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— Будут ли в сериале сцены боя с Марьяной?
— К сожалению, нет (смеётся).
— Я бы лучше дралась, чем на коне скакала.
— Как вы относитесь к постельным сценам и поцелуям в кадре?
— У моей героини постельных сцен не было. А к поцелуям отношусь, как к рабочим моментам.
— Какие сувениры остались у вас после съемок?
— У Марьяны есть очень красивый наряд. Он выглядит просто фантастически. Я играла в нем одну сцену, и очень хочу его себе забрать.
— Как проходит ваш обычный съемочный день?
— Со второй попытки я просыпаюсь в шесть утра, собираюсь и еду на работу. Там работаю 12 часов и еду домой.
— Читаете ли вы комментарии в соцсетях про сериал Казаки?
— Да, читаю.
Для меня сериал Казаки стал новой ступенью развития украинских сериалов. Раньше мне казалось, что все украинские сериалы ничем не отличаются друг от друга.
Казаки для меня стали примером. Я горжусь тем, что у нас начинают снимать такие проекты.
Мне очень приятно наблюдать, как зрители достойно оценивают сериал.
— Какие роли вы хотели бы сыграть в будущем?
— Я пока что играла три типа персонажей, и мне очень хочется попробовать что-то новое, например, жанр артхаус.
Готова к разным амплуа, от психопатки до проститутки. Думаю, это будет очень интересный опыт.
— Как вы думаете, чем сериал притягивает внимание зрителей?
— Это определенно сочетание красивой картинки и неглупого современного юмора. Сериал действительно выглядит стильно, вкусно и достойно.
Интервью с Андреем Исаенко
Недавно на Фактах ICTV вышло интервью с главным актером сериала Казаки. Абсолютно лживая история Андреем Исаенко, где он рассказал про съёмки Козаков, падение с конем и битву на саблях.