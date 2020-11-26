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Факты / Интервью
Ловцова Єлизавета |

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

Недавно на канале ICTV вышел украинский сериал режиссера Александра Березаня Казаки. Абсолютно лживая история. Он так быстро стал популярным, что первые две серии уже посмотрело более 2,5 млн зрителей.

А с 26 ноября каждый четверг сериал будет выходить на большом экране. 12 эпизодов ленты рассказывают о казацкой эпохе и приключениях Ивана, который решается похитить драгоценности у московского царя. 

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

Учитывая увлечение украинской аудитории сериалом отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актрисы Милы Сивацкой. В сериале девушка сыграла главную женскую роль волевой красавицы Марьяны.

— Как и когда вы решили стать актрисой?

— В детстве я профессионально занималась бальными танцами. В один день на тренировку пришел режиссер Анатолий Матешко. Он искал девочку, которая умеет танцевать и сможет сыграть роль дочери главной героини.

Я ему подошла, поэтому впервые работала на съёмках в восемь лет, хотя в будущем пошла учиться  на журналиста. 

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

Ваша семья уже смотрела сериал?

— Да, конечно. Уже посмотрела вся семья. Моя бабушка из Ивано-Франковска, так она уже всем своим подружкам рассказала, что я играю в новом украинском сериале.

— Какие у них были впечатления при просмотре? 

— Больше всего понравилось мужской аудитории: папа и парень отметили хорошо сделанную цветокоррекцию. В целом моя семья довольна результатом, а мама заметила, что у меня очень хорошее произношение украинского языка.

Какое было первое впечатление от встречи с главными актерами сериала Казаки?

— Когда я пришла на пробы, то была настроена скептически. Само по себе предложение сыграть в комедии про казаков на украинском языке для меня было чем-то очень странным.

Мне лично украинские ситкомы не очень импонируют, но тут я встретила людей, которые хотят сделать действительно качественный продукт.

Сперва я познакомилась не с Андреем Исаенко, а с Юрой Дяком, и сразу заметила, что они оба очень высокие. 

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

— Поддерживаете ли вы общение с актерами после съемок?

— Во время съемок мы все успели подружиться, но чаще всего я общаюсь с Андреем Исаенко.

— Что больше всего запомнилось со съемок? 

— Первое, что приходит в голову, это съемки на скале в Коростышеве. Это был эпизод, где Марьяну крадут, она вырывается, стреляет и падает в воду.

В первый день съемок было очень жарко, и нам приходилось весь день ходить в шерстяных нарядах. Зато на второй день съёмки проходили в воде, и было очень холодно.

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

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— Какие сцены давались вам тяжелее всего?

 — Все сцены, где я должна была взаимодействовать с лошадьми. Например, когда мы снимали в Пирогово, где курица случайно запрыгнула на лошадь, и та выскочила из конюшни и поскакала в мою сторону.

Я тогда очень испугалась и долго не могла успокоиться. Моя героиня не такая. Марьяна очень храбрая. Я думаю, что она и коня на скаку остановить может. Именно поэтому у меня есть прекрасный дублер. Ей 15 лет и она отлично ездит на лошади. Восхищаюсь ей!

 

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Публикация от Мила Сивацкая (@mila_sivatskaya)

— Будут ли в сериале сцены боя с Марьяной?

— К сожалению, нет (смеётся).

— Я бы лучше дралась, чем на коне скакала. 

— Как вы относитесь к постельным сценам и поцелуям в кадре?

— У моей героини постельных сцен не было. А к поцелуям отношусь, как к рабочим моментам.

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

— Какие сувениры остались у вас после съемок?

— У Марьяны есть очень красивый наряд. Он выглядит просто фантастически. Я  играла в нем одну сцену, и очень хочу его себе забрать.

— Как проходит ваш обычный съемочный день?

— Со второй попытки я просыпаюсь в шесть утра, собираюсь и еду на работу.  Там работаю 12 часов и еду домой. 

О съемках Казаков, страхе лошадей и сценах поцелуев — интервью с Милой Сивацкой

—  Читаете ли вы комментарии в соцсетях про сериал Казаки?

— Да, читаю.

Для меня сериал Казаки стал новой ступенью развития украинских сериалов. Раньше мне казалось, что все украинские сериалы ничем не отличаются друг от друга.

Казаки для меня стали примером. Я горжусь тем, что у нас начинают снимать такие проекты.

Мне очень приятно наблюдать, как зрители достойно оценивают сериал.

— Какие роли вы хотели бы сыграть в будущем?

— Я пока что играла три типа персонажей, и мне очень хочется попробовать что-то новое, например, жанр артхаус.

Готова к разным амплуа, от психопатки до проститутки. Думаю, это будет очень интересный опыт.

— Как вы думаете, чем сериал притягивает внимание зрителей?

— Это определенно сочетание красивой картинки и неглупого современного юмора. Сериал действительно выглядит стильно, вкусно и достойно.

Интервью с Андреем Исаенко

Недавно на Фактах ICTV вышло интервью с главным актером сериала Казаки. Абсолютно лживая история Андреем Исаенко, где он рассказал про съёмки Козаков, падение с конем и битву на саблях.

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