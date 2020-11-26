Недавно на канале ICTV вышел украинский сериал режиссера Александра Березаня Казаки. Абсолютно лживая история. Он так быстро стал популярным, что первые две серии уже посмотрело более 2,5 млн зрителей.

А с 26 ноября каждый четверг сериал будет выходить на большом экране. 12 эпизодов ленты рассказывают о казацкой эпохе и приключениях Ивана, который решается похитить драгоценности у московского царя.

Учитывая увлечение украинской аудитории сериалом отечественного производства, Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у актрисы Милы Сивацкой. В сериале девушка сыграла главную женскую роль волевой красавицы Марьяны.

— Как и когда вы решили стать актрисой?

— В детстве я профессионально занималась бальными танцами. В один день на тренировку пришел режиссер Анатолий Матешко. Он искал девочку, которая умеет танцевать и сможет сыграть роль дочери главной героини.

Я ему подошла, поэтому впервые работала на съёмках в восемь лет, хотя в будущем пошла учиться на журналиста.

— Ваша семья уже смотрела сериал?

— Да, конечно. Уже посмотрела вся семья. Моя бабушка из Ивано-Франковска, так она уже всем своим подружкам рассказала, что я играю в новом украинском сериале.

— Какие у них были впечатления при просмотре?

— Больше всего понравилось мужской аудитории: папа и парень отметили хорошо сделанную цветокоррекцию. В целом моя семья довольна результатом, а мама заметила, что у меня очень хорошее произношение украинского языка.

— Какое было первое впечатление от встречи с главными актерами сериала Казаки?

— Когда я пришла на пробы, то была настроена скептически. Само по себе предложение сыграть в комедии про казаков на украинском языке для меня было чем-то очень странным.

Мне лично украинские ситкомы не очень импонируют, но тут я встретила людей, которые хотят сделать действительно качественный продукт.

Сперва я познакомилась не с Андреем Исаенко, а с Юрой Дяком, и сразу заметила, что они оба очень высокие.

— Поддерживаете ли вы общение с актерами после съемок?

— Во время съемок мы все успели подружиться, но чаще всего я общаюсь с Андреем Исаенко.

— Что больше всего запомнилось со съемок?

— Первое, что приходит в голову, это съемки на скале в Коростышеве. Это был эпизод, где Марьяну крадут, она вырывается, стреляет и падает в воду.

В первый день съемок было очень жарко, и нам приходилось весь день ходить в шерстяных нарядах. Зато на второй день съёмки проходили в воде, и было очень холодно.

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— Какие сцены давались вам тяжелее всего?

— Все сцены, где я должна была взаимодействовать с лошадьми. Например, когда мы снимали в Пирогово, где курица случайно запрыгнула на лошадь, и та выскочила из конюшни и поскакала в мою сторону.

Я тогда очень испугалась и долго не могла успокоиться. Моя героиня не такая. Марьяна очень храбрая. Я думаю, что она и коня на скаку остановить может. Именно поэтому у меня есть прекрасный дублер. Ей 15 лет и она отлично ездит на лошади. Восхищаюсь ей!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мила Сивацкая (@mila_sivatskaya)

— Будут ли в сериале сцены боя с Марьяной?

— К сожалению, нет (смеётся).

— Я бы лучше дралась, чем на коне скакала.

— Как вы относитесь к постельным сценам и поцелуям в кадре?

— У моей героини постельных сцен не было. А к поцелуям отношусь, как к рабочим моментам.

— Какие сувениры остались у вас после съемок?

— У Марьяны есть очень красивый наряд. Он выглядит просто фантастически. Я играла в нем одну сцену, и очень хочу его себе забрать.

— Как проходит ваш обычный съемочный день?

— Со второй попытки я просыпаюсь в шесть утра, собираюсь и еду на работу. Там работаю 12 часов и еду домой.

— Читаете ли вы комментарии в соцсетях про сериал Казаки?

— Да, читаю.

Для меня сериал Казаки стал новой ступенью развития украинских сериалов. Раньше мне казалось, что все украинские сериалы ничем не отличаются друг от друга. Казаки для меня стали примером. Я горжусь тем, что у нас начинают снимать такие проекты. Мне очень приятно наблюдать, как зрители достойно оценивают сериал.

— Какие роли вы хотели бы сыграть в будущем?

— Я пока что играла три типа персонажей, и мне очень хочется попробовать что-то новое, например, жанр артхаус.

Готова к разным амплуа, от психопатки до проститутки. Думаю, это будет очень интересный опыт.

— Как вы думаете, чем сериал притягивает внимание зрителей?

— Это определенно сочетание красивой картинки и неглупого современного юмора. Сериал действительно выглядит стильно, вкусно и достойно.

Интервью с Андреем Исаенко

Недавно на Фактах ICTV вышло интервью с главным актером сериала Казаки. Абсолютно лживая история Андреем Исаенко, где он рассказал про съёмки Козаков, падение с конем и битву на саблях.