Популярный певец Владимир Дантес выпустил новый клип на песню Если бы.

В клипе артист похвастался подвижностью и пластикой, поскольку песня сопровождается непрерывным танцем.

Над видео работали клипмейкер Леонид Колосовский и продюсер Виталий Денчук: дуэт занимался клипами многих украинских исполнителей, в частности группы MOZGI.

Кроме Дантеса на видео появляется группа из девушек и парней. Больше всего поклонников удивила группа вооруженных силовиков, которая после “обыска” комнаты Дантеса также присоединилась к танцу.

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С момента премьеры клип посмотрело почти 30 тыс. пользователей.

В комментариях поклонники призывают Дантеса принять участие в шоу Танцы со звездами.

Также немало фанатов отметили, что новый клип Владимира Дантеса стал более эффектным, чем недавняя премьера его жены, Нади Дорофеевой.

Премьера сольной песни Нади Дорофеевой

19 ноября свою новую видеоработу представила Надя Дорофеева.

Ее трек и клип Gorit стал первой оригинальной работой вне вместе Время и Стекло.

В комментарии к видео певица написала, что этот клип — отражение того, как она изменилась.