Живут на сбережения и придумывают новые заработки: как звезды адаптируются к карантину

Шоу-бизнес лихорадит! В Украине с 12 марта, с начала карантина, было отменено около четырехсот концертов. В то же время артисты уже успели вложить тысячи долларов в аренду помещений, рекламную кампанию и аванс творческим коллективам.

Звезды надеялись, что уже осенью снова выйдут на сцену, зажгут крупнейшие концертные площадки и покроют финансовые потери. Однако надежды оказались напрасными. Телеведущий Невероятной правды о звездах и Холостячки Григорий Решетник за 20 лет карьеры впервые не имеет заказов на корпоративы на предновогодний декабрь.

— На протяжении 20 лет декабрь был самым популярным месяцем. Все съезжались, все артисты готовились к декабрю. Это могло быть и 15, и 20 мероприятий. Сегодня – ноль. Бизнес стоит, люди не выделяют денег. Есть онлайн-ивенты, но опять же, все боятся. Рестораны не работают, люди не хотят отмечать праздники вне дома, потому что боятся.

Телеведущий рассказывает: 90% развлекательных мероприятий – корпоративы, церемонии награждения, кинофестивали, музыкальные премии – были отменены.

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В онлайн-режиме проводятся только 20% мероприятий. Григорий Решетник, доход которого в основном зависит как раз от проведения торжественных церемоний, вынужден уже скромнее распределять семейный бюджет. Тем более, что в его семье со дня на день будет пополнение. Его жена, Кристина Решетник, беременна третьим ребенком.

— Сбережения есть, но если мы не знаем, сколько это еще продлится, то очень сложно рассчитывать эти сбережения, особенно когда у тебя дети.

Кризис сказывается на звездах гораздо больнее, чем кажется. Знаменитости теряют бизнес. Судья проекта Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво, у которого чего только не было – кондитерская, два ресторана высшего класса в Киеве и один в Литве – пытается уберечь остатки своей империи от краха. Известную кондитерскую, расположенную на центральной улице столицы – Крещатике, Эктору пришлось закрыть уже после первой волны карантина.

— Деньги закончились. Был очень крутой проект – кондитерская на Крещатике. Я ее закрыл, потому что после первого карантина она была как в коме. Как в больнице. И если сейчас второй карантин… О нет! Я не смогу зарплату платить. И что делать?

Ресторан в Вильнюсе тоже пришлось закрыть, так и не открыв. Шеф-повар потерял тысячи долларов, поскольку успел вложиться в дорогостоящий ремонт помещения. В хозяйстве осталось два столичных ресторана, и те на грани закрытия.

— Наш ресторан – это не моя собственность. Это каждый день – аренда. А еще нужно платить официантам, поварам, хостес, всем людям. Мне говорили: Эктор, пожалуйста, я должен заплатить за аренду квартиры, иначе окажусь на улице. И все плакали каждый день. И что же мне делать? Ну ладно. Я каждый день стараюсь давать деньги, понемногу. Но что будет завтра? Я беспокоюсь не за себя, а за наших сотрудников – потому что это семья.

Менее драматично переживает свои потери грузинский холостяк Иракли Макацария. Год назад мужчина открыл ювелирный бизнес. Но едва стильные украшения, да еще и под известным именем, приобрели спрос, в мир пришла пандемия. Продажи упали.

— Все бизнесы, которые сейчас есть, пострадали. Люди оказались в такой ситуации, что уже и не думают о каких-то украшениях, одежде или еще о чем-то. Сейчас все задумались, что самое главное в жизни – это здоровье.

Но больше всего коронавирусная пандемия ударила по музыкантам, которые жили в основном на гонорары от концертов и корпоративов. Нет мероприятий – нет денег. В сентябре Оля Полякова, Алена Алена и другие под стенами Кабмина требовали от министров объяснений, почему одни свободно выступают, собирают большие аудитории, не соблюдают правил, а другие из-за правительственных постановлений вынуждены отменять концерты и терпеть убытки. Пылкую речь тогда произнесла королева ночи Оля Полякова:

— В условиях, когда четыре дня назад у нас здесь был Джонни, в одном прекрасном клубе… Наплыв людей, все без масок, человек выступает, все танцуют… А другие… Вот, например, у меня сейчас под угрозой концерт в Белой Церкви – на свежем воздухе, с рассаживанием через ряд и через два места, с масками! И непонятно, будет ли этот концерт. Это действительно дискриминация!

Чтобы финансово подстраховать себя, Оля Полякова придумала новый способ заработка.

Она решила продавать свои видеопоздравления – их может заказать любой желающий. За 2 тыс. грн – онлайн-поздравление, за 5 тыс. – онлайн-звонок, за 10 тыс. грн – онлайн-конференция или даже караоке со звездой. Половину вырученных денег Полякова передает на благотворительность – в фонд, который занимается пожилыми людьми.

— Сегодня есть люди, которым еще труднее, чем нам. Бабушки и дедушки, они не имеют возможности выходить из дома. И мы за эти деньги покупаем пакеты с продуктами и доставляем им домой.

Пассивный доход на карантине придумала и украинская певица Ирина Федишин. Артистка продает авторские права своих песен для диджинглов.

— Более миллиона пользователей поставили вместо гудка мои песни. Компания отчитывается, и пока это единственный мой источник дохода.

Между тем правительство до сих пор не предоставило артистам конкретных правил выступлений. Хотя это единственное, что может спасти украинский шоу-бизнес от краха, уверен телеведущий Григорий Решетник.

— Нам, людям культуры, много не надо. Просто нарисовать правила, по которым все будет происходить, какие-то сроки предусмотреть. Я стараюсь быть оптимистом, а кто-то в отчаянии, у многих опускаются руки. Я прошу у тех людей, которые принимают решения на государственном уровне, очертить правила. Мы послушные, мы порядочные, мы дождемся.

Без выступлений остались и девушки из ВИА Гры. Буквально несколько недель назад состав группы обновился. Пришли 24-летние Ульяна Синецкая, которая уже пела в группе с 2018-го, и Ксения Попова – участница 8-го сезона Х-Фактора, а также девятнадцатилетняя София Тарасова – победительница детского Евровидения. Ульяна Синецкая так прокомментировала знакомство с новыми коллегами по группе:

— Мне повезло, что присоединились очень талантливые и красивые девушки. Константин вдохновлен, пишет новые песни. Я также продолжаю общаться с Эрикой Герцег – мы в замечательных отношениях. И нас поддерживает Вера Брежнева. Она и Константин верят в нас.

Девушки рассказали, что Вера часто бывает на их репетициях, подсказывает, как правильно подавать себя зрителю, а еще – как красиво и сексуально подать платье на себе.

— Она на репетициях дает нам советы и насчет костюмов, и как распределить свою энергию на сцене. Это действительно ценные советы, и мы ей очень благодарны!

Девушки пока изучают только теорию: тексты песен, движения на сцене. Впрочем, не теряют надежды и на практику – живые концерты перед зрителями, которых у нового состава ВИА Гры из-за карантина еще не было.

— Вы знаете, у нас такой период, мы только начинаем работать вместе и ценим это время. Оно дано, чтобы подготовить новую программу, узнать друг друга лучше. Но надеемся, что в ближайшее время у нас будет возможность все это показать зрителям и полностью отдаваться энергетически.

Но планы музыкантов могут разбиться о новую реальность. Украина на прошлой неделе дважды вплотную приближалась к 15 тыс. больных за сутки. Поэтому сейчас все обсуждают возможность введения полного локдауна и то, как его пережить. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил: если количество больных будет 25-30 тыс. в сутки, медицинская система не выдержит, проще говоря – не будет больничных коек. Поэтому Украина имеет все риски получить еще один локдаун.

— Главная цифра, на которую мы опираемся, когда говорим о полном жестком карантине, – это исключительно загруженность нашей системы. Если посмотреть на сегодняшнюю динамику, можно говорить о 25-30 тыс. Сегодняшние расчеты свидетельствуют: такое количество больных может дать 75% наполненность больниц. А это уже серьезная цифра.

А сейчас артисты переживают не так относительно своих выступлений, как о здоровье – своем и своих поклонников.

— Мы грустим не потому, что не будем работать, – мы еще свое возьмем. Главное, чтобы никто не болел и все это наконец кончилось. Поэтому всем желаем здоровья, — говорит в ВИА Гра.

— Я много лет занимаюсь спортом. Это самое главное! Здоровый образ жизни, правильное питание, витамины для поддержания иммунитета, — рассказывает Иракли Макацария.

— Немного стоит подождать, не сдаваться и находить, куда еще можно направить свои творческие способности., — говорит Григорий Решетник.