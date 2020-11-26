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Ольга Тетеріна |

Звезда Трансформеров Меган Фокс официально подала на развод с Грином

Актриса и звезда фильма Трансформеры Меган Фокс официально подала на развод с Брайаном Остином Грином. Она подала заявление в суд Лос-Анджелеса.

Фокс попросила в своем заявлении установить совместную опеку над их детьми. Она отказывается от права на супружескую поддержку.

В то же время актер Брайан Остин Грин тоже подал документы на развод. Он согласился на условия, которые предложила Меган Фокс.

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Грин утверждает, что они разошлись в марте 2020 года, а Фокс говорит, что это произошло в ноябре 2019 года. До этого пара не говорила об отношениях на публику. Они поженились 10 лет назад на Багамах.

 

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Публикация от Brian Austin Green (@brianaustingreen)

Сейчас у них трое сыновей — 8-летний Ноа Шеннон, 6-летн Боди Рэнс и 4-летний Джорни Ривер.

Меган уже в новых отношениях с рэп-исполнителем и актером Колсоном Бейкером. 23 ноября пара пришла на церемонию American Music Awards.

Меган Фокс покинула Грина

Еще в мае 2020 СМИ писали о том, что Меган Фокс покинула Брайана Остина Грина ради Колсона Бейкера. В июне пару застали за горячими поцелуями на улицах Лос-Анджелеса.

Они перестали скрывать отношения. По словам влюбленных, во время первой встречи они почувствовали особую связь.

Фото: Dreamstime

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