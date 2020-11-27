День благодарения 2020, семейный праздник в США, голливудские звезды отметили довольно скромно, без пышного застолья и компаний.
Актеры и певцы поделились снимками в Instagram.
Они отмечали праздник в одиночестве, в тесном семейном кругу, с домашними питомцами и на природе. Лишь некоторые рискнули устроить праздничные вечеринки.
Читайте: День благодарения в США — история праздника
Актриса Дженнифер Энистон отметила День благодарения со своим щенком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А Сальма Хайек призвала своих фанатом оставаться в безопасности и быть благодарными.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Роберт Дауни Младший разместил смешное видео, где он с грустными глазами ест праздничное блюдо — индейку. Актер также призвал всех придерживаться карантинных мер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лишь певица Мадонна не побоялась устроить в этот день вечеринку. Она отметила День благодарения танцами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А актер Дуэйн Джонсон (Скала) устроил атмосферный пикник на природе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Риз Уизерспун провела этот день в тесном семейном кругу. Она поблагодарила всех медицинских работников, которые борются с пандемией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А футболист Дэвид Бэкхем поделился теплыми воспоминаниями о Дне благодарения в США и поздравил своих американских друзей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День благодарения
День благодарения в США отмечают в каждый четвертый четверг ноября.
Это семейный праздник, когда американцы собираются в кругу самых близких и благодарят друг друга. Традиционные блюда этого дня — индейка и тыквенный пирог.
Подробнее о праздновании Дня благодарения 2020 читайте на Фактах ICTV.