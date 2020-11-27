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Людмила Грубнік |

День благодарения на карантине — как отметили праздник звезды

День благодарения 2020, семейный праздник в США, голливудские звезды отметили довольно скромно, без пышного застолья и компаний.

Актеры и певцы поделились снимками в Instagram.

Они отмечали праздник в одиночестве, в тесном семейном кругу, с домашними питомцами и на природе. Лишь некоторые рискнули устроить праздничные вечеринки.

Читайте: День благодарения в США — история праздника

Актриса Дженнифер Энистон отметила День благодарения со своим щенком.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

А Сальма Хайек призвала своих фанатом оставаться в безопасности и быть благодарными.

 

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Роберт Дауни Младший разместил смешное видео, где он с грустными глазами ест праздничное блюдо — индейку. Актер также призвал всех придерживаться карантинных мер.

 

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Публикация от Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

Лишь певица Мадонна не побоялась устроить в этот день вечеринку. Она отметила День благодарения танцами.

 

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Публикация от Madonna (@madonna)

А актер Дуэйн Джонсон (Скала) устроил атмосферный пикник на природе.

 

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Публикация от therock (@therock)

Риз Уизерспун провела этот день в тесном семейном кругу. Она поблагодарила всех медицинских работников, которые борются с пандемией.

 

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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

А футболист Дэвид Бэкхем поделился теплыми воспоминаниями о Дне благодарения в США и поздравил своих американских друзей.

 

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Публикация от David Beckham (@davidbeckham)

День благодарения

День благодарения в США отмечают в каждый четвертый четверг ноября.

Это семейный праздник, когда американцы собираются в кругу самых близких и благодарят друг друга. Традиционные блюда этого дня — индейка и тыквенный пирог.

Подробнее о праздновании Дня благодарения 2020 читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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