День благодарения 2020, семейный праздник в США, голливудские звезды отметили довольно скромно, без пышного застолья и компаний.

Актеры и певцы поделились снимками в Instagram.

Они отмечали праздник в одиночестве, в тесном семейном кругу, с домашними питомцами и на природе. Лишь некоторые рискнули устроить праздничные вечеринки.

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Актриса Дженнифер Энистон отметила День благодарения со своим щенком.

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А Сальма Хайек призвала своих фанатом оставаться в безопасности и быть благодарными.

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Роберт Дауни Младший разместил смешное видео, где он с грустными глазами ест праздничное блюдо — индейку. Актер также призвал всех придерживаться карантинных мер.

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Лишь певица Мадонна не побоялась устроить в этот день вечеринку. Она отметила День благодарения танцами.

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А актер Дуэйн Джонсон (Скала) устроил атмосферный пикник на природе.

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Риз Уизерспун провела этот день в тесном семейном кругу. Она поблагодарила всех медицинских работников, которые борются с пандемией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

А футболист Дэвид Бэкхем поделился теплыми воспоминаниями о Дне благодарения в США и поздравил своих американских друзей.

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День благодарения

День благодарения в США отмечают в каждый четвертый четверг ноября.

Это семейный праздник, когда американцы собираются в кругу самых близких и благодарят друг друга. Традиционные блюда этого дня — индейка и тыквенный пирог.

Подробнее о праздновании Дня благодарения 2020 читайте на Фактах ICTV.