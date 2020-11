За жизнью известных личностей пристально следит весь мир. Журналисты и фанаты часто смотрят и комментируют видеоклипы популярных селебрити. В частности таких звезд, как Майли Сайрус, Лана Дель Рей, Билли Айлиш или BTS. Не обделяют вниманием также и украинских музыкантов.

Самые популярные премьеры клипов в ноябре 2020 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Miley Cyrus — Prisoner ft. Dua Lipa

Две поп-королевы объединились для ретро-сингла нового альбома Майли Сайрус Plastic Hearts. Песня Prisoner вышла вместе с видеоклипом, который сняли Сайрус и Алана О’Херлихи.

Видео начинается с атмосферы стиля ужасов Рокки Хоррора с фирменной ухмылкой Майли, после чего она садится за руль туристического автобуса с Дуа Липой. Затем девушки веселятся и меняют наряды в задней части автобуса, как рок-группа 80-х годов.

Вскоре Сайрус роняет банку с коктейльными вишнями на лицо Липы, создавая впечатление, будто та вся в крови. Все заканчивается тем, что дуэт исполняет не менее сексуальный концерт перед фанатами, после чего на экране появляется неприличное сообщение о бывших.

Lana Del Rey — Summertime The Gershwin Version

Лана Дель Рей поделилась своим исполнением джазового стандарта Джорджа Гершвина 1935 года Summertime.

Певица перепела композицию для повышения осведомленности, поддержки и финансирования филармонических оркестров во время пандемии коронавируса. Лана Дель Рей призывает кавером своих поклонников делать пожертвования в благотворительный фонд группы Лос-Анджелеса.

В конце августа 2019 года Лана Дель Рей выпустила клип на песню Doin’ Time. Трек стал успешным кавером на хит 1990-х Sublime — Doin’ Time/Summertime, который в свою очередь тоже является хип-хоп версией Summertime 1935 года.

Miyagi & Andy Panda — YAMAKASI

Miyagi & Andy Panda выпустили клип на трек Yamakasi. Видео снимали в течение нескольких недель на родине артистов в Северной Осетии. Содержание клипа музыканты решили не комментировать.

— Пусть каждый зритель сам сделает выводы после просмотра, — сказали они.

Режиссером музыкального клипа стал Егор Тарасов. Съемки проходили в нелегких условиях: конструкции для камеры варили на съемочной площадке. Также за один день построили дом, который тем же вечером сожгли.

BTS — Life Goes On

Мировые суперзвезды совершили долгожданное возвращение со своим новым альбомом Be (в переводе — Быть). Менее чем за 24 часа было продано более 2 млн копий. Только за первые 30 минут выхода альбома было продано около одного млн копий.

Каждый артист группы BTS участвовал в создании альбома. Клип на песню Life Goes On снял самый молодой участник Чон Джонгук, что стало его первым музыкальным видео в качестве режиссера.

— Я старался изо всех сил. Я хотел подчеркнуть — это реальность, искренность и достоверность. Это было основой моего обсуждения с персоналом и режиссерами. Я старался как можно лучше отразить мнение участников в видео, — сказал Чонгук о своем режиссерском опыте.

Life goes on (в переводе — Жизнь продолжается) — это эмоциональный трек, который отражает надежды и силы во времена неожиданных неудач.

Billie Eilish — Therefore I Am

Билли Айлиш недавно выпустила сингл My Future без анонса, а вслед за ним последовал ее последний трек Therefore I Am. Певица выпустила песню вместе с самостоятельным музыкальным видео, в котором она ходит по пустому торговому центру. Но что означают слова к новому треку?

Название будет знакомо людям, поскольку это перевод известной цитаты философа Рене Декарта Я мыслю, следовательно, я существую, что на латыни пишется Cogito ergo sum.

Утверждение означает, что существование мысли является доказательством реальности собственного разума.

Лейтмотив песни — это обращение к хейтерам и высмеивание их точки зрения.

KAZKA x ALEKSEEV — Поруч

Композиция — это первая песня саундтрека к анимационному сериалу KAZKA. Таємниця Чарголосу. Прообразом главной героини стала вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Автором музыки к синглу Поруч стал известный композитор Руслан Квинта, а текст для песни написала инди-певица Катя Офлиян из группы Ofliyan.

DOROFEEVA — gorit

Надя Дорофеева после распада группы Время и Стекло представила музыкальную премьеру. Песня Gorit — первая песня ее сольного проекта DOROFEEVA. Текст и музыку песни Дорофеева написала совместно с продюсером Алексеем Потапенко, более известным как Потап.

Режиссером видео стала Таню Муиньо. Сама певица ранее отметила, что этот клип – отображение того, как она изменилась. Через три дня после премьеры артистка возглавила музыкальный чарт Top 100 Apple Music Chart.

MARUV — Maria

Недавно эпатажная певица презентовала клип на песню Maria. Певицу вдохновили мексиканские сериалы, да и сам сюжет напоминает латиноамериканские страсти: Мария влюбилась в наркобаронессу Пенелопу.

Все было хорошо, пока однажды Мария не решила развлечься с Хуаном. Пенелопа застукала предателей и устроила им сладкую жизнь. Однако стоит отметить отличную работу оператора — эффект с наездом и отъездом камеры еще никогда ранее не был так уместен в музыкальных клипах.

The hardkiss — Все було так

Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Все було так. В новой видеоработе фронтвумен группы Юлия Санина и ее муж, продюсер Валерий Бебко впервые экранизировали историю своей любви.

— В финале песни я фактически призналась в любви своему мужу и мы показали нашего сына Даню, который сам захотел сняться в этой истории, — рассказывает Юлия Санина.

Песня Все було так войдет в новый альбом The Hardkiss, релиз которого запланирован весной 2021 года.

Клип Реве та стогне Дніпр широкий победил на фестивале в Австрии

Ранее Факты ICTV писали, что музыкальный клип Реве та стогне Дніпр широкий получил награду за лучшее музыкальное видео на AUSTRIAN FILMFESTIVAL 2020. Он является интегрированной частью документального полнометражного фильма Хор Верьовки NOW режиссера Владимира Шпака.

В фильме музыкальную композицию Реве та стогне Дніпр широкий, на слова известного стихотворения Т. Г. Шевченко, выполняет Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Г. Г. Веревки.

Производство ленты осуществляла компания Fresh Production Group (продюсеры Юлия Чернявская и Олег Щербина) совместно с ANEBO production (режиссер фильма Владимир Шпак, продюсеры Александр Ильяшенко, Михаил Самосуд), при поддержке Украинского культурного фонда.