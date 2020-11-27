Украинская певица Настя Каменских — NK представила клип на новую песню Vibe.

По словам артистки, песня называется Vibe, потому что она передает все эмоции, которые чувствует сама певица. В ней есть все глубинные ощущения и женские переживания.

— Это история о невероятной любви. В каждом моменте, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель погружался в них и почувствовал эту силу сполна, — отметила певица.

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Также Настя Каменских отметила, что песня и представлен видеоряд отражают глубокие и сильные чувства, которые охватывают все тело и бросают в водоворот ярких и страстных эмоций.

Премьера клипа Película

В конце сентября поп-дива Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos.

В клипе NK предстает в совершенно новом амплуа, ведь певица будет в образе самой Dia De Muertos.